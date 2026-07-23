¿Por qué hace tanto calor y al mismo tiempo llueve en Medellín? El Siata responde

Mientras buena parte del país experimenta las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, caracterizadas por una reducción en las precipitaciones, en Medellín y el Valle de Aburrá el panorama ha sorprendido a muchos habitantes. Los días soleados y calurosos han estado acompañados por fuertes lluvias, especialmente durante las tardes y noches. Sin embargo, esta combinación no representa una contradicción. De acuerdo con el líder meteorológico del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), Julián Sepúlveda, el hecho de que esté presente el fenómeno de El Niño no significa que las lluvias desaparezcan por completo. “Es normal que ocurran estas precipitaciones. El Niño no significa una sequía total, sino un régimen más seco que el habitual”, explicó el especialista. Lea más: El Valle de Aburrá está que arde: en 15 días de julio hubo temperaturas entre 2 y 3 °C por encima del promedio histórico Según detalló, en Colombia existen temporadas naturalmente más lluviosas y otras con menores precipitaciones. Entre estas últimas se encuentran junio, julio y agosto. Sin embargo, durante esos meses continúan presentándose condiciones atmosféricas capaces de generar aguaceros importantes. Entre los factores que influyen aparecen la disponibilidad de humedad en la atmósfera, el paso de ondas del este, el comportamiento de la Zona de Convergencia Intertropical y otros sistemas que transportan humedad hacia la región andina. Cuando esa humedad coincide con el fuerte calentamiento que produce la radiación solar sobre la superficie, se crean las condiciones ideales para que se desarrollen tormentas, incluso en una temporada considerada relativamente seca. Le recomendamos leer: ¿Qué es una ola de calor y cómo cuidarse?

Julio: un mes seco pero no libre de lluvias

El experto indicó que durante buena parte de julio la ciudad ha experimentado condiciones más secas de lo habitual, lo que permitió una mayor incidencia de la radiación solar y elevó las temperaturas durante el día. “Cuando disminuye la humedad, se forman menos nubes. Al haber menos nubosidad, aumenta la radiación que llega a la superficie y eso hace que las temperaturas sean más altas”, explicó. Durante esta semana, Medellín alcanzó una temperatura máxima horaria cercana a los 29,5 grados Celsius, mientras que el promedio diurno se ubicó alrededor de 25,5 grados. No obstante, el comportamiento seco se ha visto interrumpido por algunos episodios de lluvia. En lo corrido de julio, el Siata ha identificado seis eventos de precipitación considerados relevantes para la gestión del riesgo, es decir, lluvias suficientes para activar los protocolos de monitoreo.

La mayoría fueron de intensidad baja o moderada. Sin embargo, el episodio registrado entre la noche del 22 de julio y la madrugada del 23 de julio fue considerablemente más fuerte. Según Sepúlveda, ese sistema de lluvias comenzó alrededor de las 11:00 de la noche y se prolongó hasta aproximadamente las 9:00 de la mañana, acumulando precipitaciones continuas durante cerca de diez horas. En algunos sectores del norte de Medellín, especialmente hacia los límites con Bello, se registraron acumulados que superaron los 60 milímetros de lluvia, lo que provocó respuestas rápidas en quebradas y un incremento en los niveles del río Medellín. El especialista explicó que el fuerte calentamiento del suelo durante el día cumple un papel importante en la formación de las lluvias. La radiación solar genera el ascenso del aire caliente. Si ese aire encuentra suficiente humedad disponible, se desarrollan rápidamente nubes de gran tamaño capaces de producir tormentas intensas. Por eso, es habitual que después de una jornada de mucho sol aparezcan aguaceros durante la tarde o la noche. “Cuando se combina el calentamiento de la superficie con suficiente humedad, pueden generarse eventos de precipitación severa”, señaló.

Así estará el tiempo los próximos días

De acuerdo con el pronóstico del Siata, las condiciones meteorológicas continuarán cambiando durante el cierre de julio. Para este viernes y parte del sábado se espera una disminución de la humedad, lo que favorecerá un ambiente más seco. Sin embargo, hacia la tarde y la noche del sábado volverá a aumentar la probabilidad de lluvias, las cuales incluso podrían extenderse hasta la madrugada del domingo. Durante el domingo predominará el cielo nublado, aunque no se esperan precipitaciones significativas durante el día. El lunes volverían las lluvias en horas de la tarde y la noche, mientras que desde el martes la humedad tendería nuevamente a disminuir, dando paso a jornadas más secas. Sepúlveda aclaró que estos pronósticos corresponden a varios días de anticipación y, por tanto, pueden modificarse conforme evolucionen las condiciones atmosféricas.

El riesgo no desaparece durante El Niño

Uno de los principales llamados del Siata es que la ciudadanía no baje la guardia únicamente porque el país atraviesa el fenómeno de El Niño. Según explicó Sepúlveda, las lluvias intensas continúan representando un riesgo importante, especialmente por la posibilidad de crecientes súbitas y desbordamientos de quebradas. Entérese: 5 municipios antioqueños batieron récord de temperatura en 15 días: ¿cuánto marcó el termómetro? Muchas cuencas pequeñas responden rápidamente a las precipitaciones intensas, por lo que un solo aguacero puede generar emergencias, incluso si el mes termina registrando menos lluvia de lo habitual. Además, recordó que las altas temperaturas mantienen elevados los niveles de radiación ultravioleta. “En nuestra región, desde aproximadamente las 10:30 de la mañana los índices de radiación UV suelen superar niveles considerados extremos para la piel”, advirtió.

Las recomendaciones del Siata

Ante este comportamiento variable del clima, el SIATA hizo varias recomendaciones para reducir riesgos: - Evitar arrojar basura a quebradas, canales o sistemas de alcantarillado, ya que las obstrucciones favorecen inundaciones durante los aguaceros. - Utilizar protector solar y evitar exposiciones prolongadas al sol entre las horas de mayor radiación. - Mantenerse informado mediante los pronósticos oficiales, especialmente cuando existan alertas por lluvias fuertes. - No confiarse durante los periodos secos, pues aún pueden presentarse precipitaciones intensas capaces de generar emergencias. Para los expertos, el mensaje es claro: el fenómeno de El Niño reduce la cantidad de lluvia en términos generales, pero no elimina la posibilidad de tormentas fuertes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por eso, Medellín seguirá alternando días muy cálidos con episodios de lluvia durante las próximas semanas, un comportamiento que, según el Siata, hace parte de la dinámica normal de la atmósfera en esta época del año.

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