Bello completa el 82 % de las obras para mitigar inundaciones en la quebrada El Barro

La Alcaldía de Bello informó que la intervención que adelanta sobre la quebrada El Barro, en la comuna 5, registra un avance del 82 %, como parte de las acciones encaminadas a reducir el riesgo de inundaciones y mitigar los efectos de las temporadas de lluvias en el sector de Valadares.

Hasta el momento, las labores han permitido recuperar cerca de 380 metros lineales del cauce, mediante trabajos orientados a aumentar la capacidad hidráulica de la quebrada. Entre las acciones ejecutadas se encuentran la remoción de obstáculos que dificultaban el paso del agua, la estabilización de taludes y la adecuación de la sección por donde fluye el afluente.

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La intervención es financiada con recursos del Fondo de Obligaciones Urbanísticas de la Secretaría de Planeación e incluye, además de la limpieza del cauce, la recuperación de zonas de espacio público y la ejecución de medidas preventivas para disminuir la vulnerabilidad del territorio frente a futuros eventos asociados al invierno.

Los trabajos comenzaron con la adecuación del terreno, la limpieza de la vegetación que impedía el desarrollo de las obras y excavaciones tanto manuales como mecánicas para restablecer las condiciones hidráulicas de la quebrada.

Durante el proceso también fue necesario implementar un desvío temporal del cauce que permitió avanzar de manera segura en las labores.