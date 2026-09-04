Investigan si alias ‘Bam Bam’ buscaba eliminar a los sicarios que mataron a Gustavo Aponte por error

La captura de Jhersson Leonardo Contreras Ramírez, alias ‘Bam Bam’, señalado de integrar la estructura criminal conocida como ‘Los Gladiadores’, podría aportar nuevas pistas para esclarecer varios homicidios relacionados con el asesinato del empresario Gustavo Aponte, ocurrido el 11 de febrero de 2026.
‘Bam Bam’ fue capturado el martes 1.º de septiembre en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, cuando presuntamente intentaba salir del país con destino a Lima, Perú, utilizando un pasaporte falso.
Los investigadores consideran que su detención puede ser clave para esclarecer al menos tres homicidios adicionales. Uno de los principales elementos que analizan son los registros de ubicación del teléfono celular que utilizaba el señalado integrante de la organización.
Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, aunque la línea asociada a ‘Bam Bam’ no registró actividad antes del homicidio de Aponte, las celdas de telefonía ubicaron el dispositivo, un día después del crimen, en inmediaciones de Santa María, Boyacá.