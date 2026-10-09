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VIDEO | Diputado chavista encaró a Petro en plena conferencia y lo tildó de “mentiroso”: así fue el incómodo momento

Durante un foro internacional en México, el diputado chavista Jesús Faría interrumpió al expresidente colombiano después de que este cuestionara la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ante la captura del 3 de enero.

  • El expresidente Gustavo Petro fue increpado por diputado chavista Jesús Faría en evento internacional de la izquierda en México. FOTO: Partido del Trabajo y @asamblea_ven
    El expresidente Gustavo Petro fue increpado por diputado chavista Jesús Faría en evento internacional de la izquierda en México. FOTO: Partido del Trabajo y @asamblea_ven
El Colombiano
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hace 1 hora
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El expresidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X un video bastante orgulloso de cómo lo recibieron en México durante el Seminario Internacional “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, un evento liderado por el Partido del Trabajo de ese país, con representantes de izquierda. Sin embargo, en medio de su intervención, un representante del chavismo lo increpó, lo llamó mentiroso y le exigió que dijera “la verdad”.

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El episodio ocurrió mientras Petro hablaba sobre la captura de Nicolás Maduro y el petróleo venezolano. En su discurso, el exmandatario colombiano cuestionó la respuesta del país vecino ante los hechos del 3 de enero y sostuvo que Estados Unidos había obtenido el crudo como un botín.

“Cuando Trump llega a los eventos internacionales y dice: ‘es que nos ganamos el petróleo de Venezuela en un botín’, pues el hombre está diciendo la verdad”, afirmó Petro ante el auditorio.

Más adelante, insistió en sus cuestionamientos. Y añadió: “Los únicos que se defendieron el 3 de enero (día de la captura de Maduro) fueron los militares cubanos”.

Petro, de hecho, insistió en que hoy “no hay un pueblo que defienda el petróleo de Venezuela”; y aseguró que los militares cubanos, tras el ataque de Estados Unidos, no tuvieron apoyo de ese país.

“Fue un cubano sobreviviente quien trasladó cada cadáver (de sus connacionales) a una bodega, y es por eso que pudieron luego ser enterrados por sus familias”, dijo el expresidente.

Las afirmaciones provocaron la reacción de Jesús Faría, diputado chavista, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien intervino desde el público para contradecir al expresidente colombiano.

“¡Eso es mentira! ¡Diga la verdad!”, gritó Faría durante el encuentro, en una interrupción que dejó expuestas las diferencias sobre la interpretación de los acontecimientos del 3 de enero.

Pero eso no fue todo. A la salida del evento, Tania Díaz, otra política chavista, llamó a Petro “Santander”, como una forma de tildarlo de traidor. “Yo sé que usted estaba al tanto de la operación militar contra Venezuela y se quedó callado. Diga la verdad”.

A lo que se le escucha decir a Petro: “Pero es que a mí me iban a tirar un misil”. Ante esto, varios diputados del chavismo le respondieron: “Falso, fariseo, hipócrita”.

Petro cuestionó el modelo petrolero venezolano

La confrontación se produjo en medio de una intervención en la que Petro también cuestionó la dependencia de Venezuela de los hidrocarburos y el manejo de sus recursos energéticos.

“Si Venezuela llega a recuperar su petróleo, cuando ese salga como propiedad de Venezuela al mundo, quizás ya no necesitamos petróleo”, sostuvo.

Petro también vinculó su argumento con la discusión sobre el cambio climático y cuestionó tanto a los sectores de derecha como a los de izquierda que, a su juicio, niegan esa problemática.

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“No hay diferencia entre un Trump negacionista (del cambio climático) y un izquierdista negacionista”, afirmó.

Durante el discurso, que se extendió por más de una hora y media, Petro se refirió además al presidente estadounidense Donald Trump y a su influencia en la política regional. En ese contexto, afirmó que las declaraciones del mandatario estadounidense habían contribuido a que Abelardo de la Espriella llegara a la Presidencia de Colombia.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué un diputado chavista increpó a Gustavo Petro en México?
Jesús Faría, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), interrumpió a Petro durante el Seminario Internacional “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, después de que el expresidente colombiano afirmara que el gobierno venezolano no defendió su petróleo ante Estados Unidos durante los hechos del 3 de enero.
¿Por qué cuestionaron a Petro algunos diputados chavistas?
Señalaron que el expresidente colombiano sabía de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y prefirió guardar silencio. “Falso, fariseo e hipócrita”, le dijeron.
¿Qué es el Seminario Internacional “Los Partidos y una Nueva Sociedad”?
Es un encuentro organizado por el Partido del Trabajo de México que reúne a representantes de partidos y organizaciones de izquierda de los cinco continentes para discutir asuntos políticos e ideológicos.
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