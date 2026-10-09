VIDEO | Diputado chavista encaró a Petro en plena conferencia y lo tildó de “mentiroso”: así fue el incómodo momento

El expresidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X un video bastante orgulloso de cómo lo recibieron en México durante el Seminario Internacional “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, un evento liderado por el Partido del Trabajo de ese país, con representantes de izquierda. Sin embargo, en medio de su intervención, un representante del chavismo lo increpó, lo llamó mentiroso y le exigió que dijera “la verdad”.
Lea también: Gobierno Petro ajustó un centenar de expedientes en contra por supuesta corrupción, ¿qué casos están en la lista?
El episodio ocurrió mientras Petro hablaba sobre la captura de Nicolás Maduro y el petróleo venezolano. En su discurso, el exmandatario colombiano cuestionó la respuesta del país vecino ante los hechos del 3 de enero y sostuvo que Estados Unidos había obtenido el crudo como un botín.
“Cuando Trump llega a los eventos internacionales y dice: ‘es que nos ganamos el petróleo de Venezuela en un botín’, pues el hombre está diciendo la verdad”, afirmó Petro ante el auditorio.