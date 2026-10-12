Video | Jhon Arias dio asistencia en victoria de Palmeiras contra Corinthians; se alista para semifinal de la Libertadores

No en vano es el cuarto fichaje más costoso de la historia del fútbol brasileño. Jhon Arias, por quien Palmeiras pagó 25 millones de euros al Wolverhampton inglés en enero de este año, suele figurar con el Palmeiras tanto en partidos de la Liga local como en duelos de Copa Libertadores.
El chocoano, de 29 años, ha marcado 8 goles y dado 6 asistencias en los 43 partidos que ha disputado esta campaña con el “verdao”. El pasegol más reciente lo registró el domingo, en uno de los grandes clásicos del balompié brasileño: Palmeiras contra Corinthians, dos de los clubes con mayor cantidad de aficionados en ese país.