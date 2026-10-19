“Mucho talento, tal vez no tenga nada en la cabeza”: la opinión de Iván René Valenciano sobre Jhon Jader Durán

Jhon Jader Durán volvió a sonreír el pasado jueves 15 de octubre cuando marcó un doblete en la victoria de su equipo, Benfica, por la Europa League ante el Celtic escocés de su compatriota Camilo Durán. El delantero antioqueño de 22 años de edad ha sido noticia en las últimas semanas por diferentes razones, tanto polémicas como deportivas. Ahora fue el mítico exjugador colombiano, Iván René Valenciano, quien opinó sobre el presente del delantero y cómo se debe manejar su situación en la selección Colombia. En el programa El Vbar de Caracol Radio, el “Bombardero” fue directo con su pensamiento. El talento de Jhon Jader es innegable para todo aquel que ve fútbol, aún más alguien como Valenciano, que también supo ser punta de ataque y que vistió la camiseta de la tricolor durante 29 partidos en los cuales anotó 13 goles. Iván René también formó parte del equipo nacional que jugó la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos y dejó un gran legado como uno de los mejores centroatacantes que dio el país.

Esto dijo el Bombardero

“Las diferencias con un buen jugador, nunca las vas a tener. Un buen jugador solo tiene que sentarse, hablarlo, sentarlo en el grupo, ponerlos a que hablen y expliquen. Porque son jugadores que te hacen la diferencia, que te van a marcar algo que necesitas y que ambos tienen que darse la mano”, afirmó sobre la convivencia en los camerinos. Hay que recordar que Durán fue criticado recientemente por unas declaraciones de su excompañero en el Fenerbahce, Fred. El brasileño dijo que el del Benfica era el jugador más loco con el que compartió vestuario y que decía: “Ya soy rico, no necesito correr”. Después de su doblete por Europa League, se pudo ver a un Jhon Jader humilde y que entiende su rol como delantero suplente en el club lisboeta.

“Yo creo que Jhon Jader Durán es un jugador con mucha capacidad, con mucho talento, tal vez no tenga nada en la cabeza, pero puedes acercarte, hablarle al jugador, tratar de encaminar al jugador y corregirlo. Esa es una de las labores principales del entrenador, poder tener tranquilos a todos los jugadores”, mencionó Valenciano acerca de Durán. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Para el barranquillero, recuperar a Jhon Jader tiene que ser un reto de su entrenador, tanto en equipo (donde ya se ven frutos) como en la selección Colombia. El atacante criollo, nacido en Medellín en el 2003, compite contra otros jugadores como Luis Javier Suárez, Kevin Viveros o Jhon Córdoba por un puesto en el combinado nacional. Lea también: El Bucaramanga mantiene el invicto una fecha más; así está la tabla de la Liga Betplay 2026-2 tras 14 fechas Bloque de preguntas y respuestas