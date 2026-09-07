¿Jhon Solís alcanzará a llegar a los amistosos de Colombia tras su lesión?

“Jhon recibió un golpe justo al final del partido contra el Southampton. Creemos que estará de baja entre una semana y diez días. Tendremos que ver cómo evoluciona día a día”, manifestó el técnico.

El entrenador Chris Davies confirmó la situación después del compromiso y explicó que el golpe se produjo en los últimos minutos del encuentro.

Jhon Solís encendió las alarmas en el Birmingham City después de sufrir un golpe en el cierre del partido contra Southampton. El mediocampista colombiano estará entre una semana y diez días de baja, una situación que pone en duda su disponibilidad para los próximos amistosos de la Selección Colombia.

El tiempo estimado de recuperación, en principio, no representa una lesión de larga duración. Sin embargo, el momento en el que se produjo el golpe sí genera incertidumbre, pues Solís es uno de los jugadores que aparecen en el radar de la Selección Colombia para los próximos compromisos internacionales.

Un jugador importante para el Birmingham

Antes de sufrir esta molestia, Solís había comenzado la temporada con un papel protagónico en el Birmingham City. El colombiano fue titular en los cuatro primeros partidos del Championship y disputó los 360 minutos posibles.

Davies lo utilizó de manera habitual en el mediocampo junto al japonés Tomoki Iwata, consolidándolo como una de las piezas importantes de su equipo en el comienzo de la temporada.

Ahora tendrá que detener su ritmo de competencia durante algunos días y esperar la evolución de la lesión. El objetivo será regresar a los entrenamientos lo antes posible, pero sin correr riesgos que puedan prolongar su recuperación.

¿Llegará a los amistosos de Colombia?

La gran pregunta es si Solís podrá estar disponible para la Selección Colombia. Los próximos amistosos del combinado nacional están programados entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, con México, Paraguay y Perú como rivales.

Si se cumple el pronóstico inicial de una semana a diez días de baja, el mediocampista tendría posibilidades de recuperarse antes de la concentración de la Selección. Sin embargo, todo dependerá de cómo evolucione en los próximos días y de cuándo pueda regresar a los entrenamientos con normalidad.

Además, recibir el alta médica no significa necesariamente estar en las mejores condiciones competitivas para afrontar partidos internacionales. Solís tendrá que recuperar ritmo después de la pausa y demostrar que está plenamente recuperado.

Por ahora, su presencia con Colombia no está descartada, pero tampoco puede darse por segura. La evolución de la lesión será determinante para saber si alcanza a ser convocado y, posteriormente, si puede disputar alguno de los tres amistosos.

Una pieza para el recambio

A sus 21 años, Solís es uno de los mediocampistas llamados a tener protagonismo en el recambio de la Selección Colombia después del Mundial de 2026.

Su continuidad en Inglaterra y la confianza que ha recibido en el Birmingham City lo convierten en una alternativa importante para el futuro del equipo nacional. Por eso, una recuperación rápida sería una buena noticia para el cuerpo técnico colombiano.