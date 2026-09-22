Jhonny Rivera reúne a Nanpa Básico, Luis Alfonso y más de 30 artistas para festival benéfico en Pereira tras el terremoto

Más de 35 artistas y creadores de contenido llegarán a Pereira entre el 2 y el 4 de octubre para participar en Volveremos Fest, una iniciativa liderada por el cantante pereirano Jhonny Rivera que busca recaudar recursos para familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y, al mismo tiempo, llevar visitantes a la ciudad para impulsar el comercio local.
Rivera comenzó a organizar el festival después de conocer las pérdidas que dejó el sismo en viviendas rurales y pequeños negocios de la región. Su primera tarea fue contactar a otros artistas para pedirles que se sumaran a la iniciativa: “Empecé a llamar uno por uno (...) y todos dijeron que sí. Tenían la respuesta inmediatamente porque quieren a Pereira, sienten que Pereira nos necesita”, explicó el cantante.
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