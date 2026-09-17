Empresa de Risaralda convirtió miles botellas recicladas en una casa para afectados por el terremoto

Una empresa colombiana de Dosquebradas, Risaralda, puso su experiencia en reciclaje y transformación de plástico al servicio de las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Se trata de Infrapol (Infraestructura en Polímeros S.A.S.), compañía dedicada a la recuperación, reciclaje y transformación de plástico usado para fabricar madera plástica destinada a sectores como el agro, la industria y la construcción.
En esta ocasión, la empresa convirtió residuos plásticos recolectados junto con la comunidad en una vivienda denominada Unidad Familiar Agropecuaria (UFA), destinada a una familia de la zona rural de Risaralda que perdió su casa durante el sismo.