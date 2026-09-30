Congresista del Centro Democrático propone militarizar barrios de Bogotá, ¿es viable?

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, radicó ante el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) una propuesta para militarizar tres localidades del sur de Bogotá. Así se hizo elegir. En tiempos de campaña, la ciudad tuvo vallas publicitarias de Uscátegui haciendo el saludo marcial con el lema “hay que militarizar Bogotá”. En su carta enviada al Dapre, pide que “en coordinación con las autoridades distritales y dentro del marco constitucional y legal vigente”, se “disponga la militarización de las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, mediante el despliegue de las Fuerzas Militares en apoyo de la Policía Nacional”. Uscátegui propone la medida “en los sectores más afectados por estructuras criminales de violencia”. Para justificar su idea, expone que Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa fueron las tres localidades con mayor número de homicidios en 2024. En lo que va de 2026, esas siguen siendo las localidades más afectadas, aunque Ciudad Bolívar, con 126, es la que mayor número registra. Kennedy le sigue con 105. Más abajo, con 61, está Bosa. Entre todas suman 292. Le puede interesar: El giro en el caso de Diana Ospina, víctima de paseo millonario en Bogotá: hermanos aceptaron cargos por secuestro

Casos de violencia e impacto en la fuerza pública en el sur de la capital

Uscátegui expone casos puntuales de violencia que se han presentado en esos sectores de la capital. Uno, en Ciudad Bolívar, es de este 27 de agosto. Y es que los asesinatos han llegado a afectar a personal de la Fuerza Pública. “Fue asesinado el intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, integrante de la SIJÍN, mientras adelantaba labores relacionadas con la investigación de un triple homicidio”, expone. Hay casos que involucran hasta explosivos. En el barrio El Amparo, en Kennedy, una explosión, el 25 de agosto en la madrugada, afectó a varias viviendas y obligó a las autoridades a iniciar una investigación para establecer los responsables y las características del artefacto utilizado. Por hechos como esos, el representante solicita “fortalecer de manera extraordinaria” la capacidad del Estado y, en ese sentido, “disponer un plan especial de intervención” en esas localidades. Para respaldar su solicitud, puntualiza que “más de 37.000 ciudadanos han avalado con su firma” la discusión sobre la asistencia militar o militarización del Estado. Esto, agrega, superaría los 31.096 apoyos mínimos requeridos para promover el Cabildo Abierto Distrital sobre el tema.

Viabilidad legal e institucional de desplegar el Ejército en Bogotá

Ante el planteamiento del congresista, vale preguntarse cómo funcionaría el tema en la práctica. Para Alfonso Portela, experto en derecho administrativo, dice que, aunque pedirle al Dapre la medida tiene sentido, dado que el Presidente es el jefe de las Fuerzas Militares. Pero dice que hay consideraciones prácticas. “El Ejército tiene un diseño institucional que lo ubica en una zona de seguridad diferente a la urbana, esa le corresponde a la Policía. Son funciones complementarias, pero el Ejército está para situaciones de orden público más complejas”, dice Portela. “Lo que debería hacerse si se quiere involucrar al Ejército, es que se les tendría que capacitar y para colaborar con la Policía en situaciones puntuales”, agrega. Hasta ahora, la alcaldía de Bogotá no se ha pronunciado en público con respecto al tema. El hermano del representante, Julián Uscátegui, es concejal de la capital, así que promueve la medida desde ese escenario. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes