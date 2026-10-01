¿Qué tan usuales son los tiburones ballena en el Golfo de Urabá?

Un tiburón ballena (Rhincodon typus) murió tras quedar encallado en una playa de Nabugá, corregimiento de Bahía Solano, en Chocó, el departamento que limita con el Urabá antioqueño. Habitantes lo hallaron el miércoles 30 de septiembre de 2026 todavía con vida, pero con heridas visibles.
Según la comunidad, varias personas intentaron devolverlo al mar, pero los motores de las lanchas locales no tenían fuerza para mover un ejemplar de ese tamaño. Sumado a esto, Nabugá queda a una hora y media en lancha del casco urbano y tiene conectividad limitada, lo que retrasó el reporte. Tristemente, el animal murió antes de que llegara la ayuda.
En contexto: Tiburón ballena murió tras quedar varado en playas de Bahía Solano: la comunidad intentó salvarlo