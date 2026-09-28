Las otras condenas contra el exdirectivo del DAS José Miguel Narváez, sentenciado por el secuestro de Piedad Córdoba

La condena por el secuestro de Piedad Córdoba acaba de quedar en firme y vuelve a poner sobre la mesa el nombre de José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Este lunes, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia de 28 años de prisión contra Narváez por su responsabilidad como determinador del secuestro extorsivo agravado de la entonces senadora, ocurrido el 21 de mayo de 1999.
La decisión también mantuvo la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.
La decisión cierra otro capítulo judicial de una historia que comenzó a finales de los años noventa y que tiene como escenario los aparatos de inteligencia del Estado y como protagonistas a funcionarios del DAS (hoy Dirección Nacional de Inteligencia, DNI), estructuras paramilitares, periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos.
Lea también: Tribunal deja en firme condena contra exsubdirector del DAS por el secuestro de Piedad Córdoba
En el caso de Córdoba, el tribunal encontró acreditado el vínculo de Narváez con el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, y su participación en la decisión de secuestrar a la congresista. Pero la condena conocida este lunes no es un episodio aislado.
Se suma a otras decisiones judiciales que, durante los últimos años, han establecido responsabilidades de Narváez en hechos que van desde el asesinato de Jaime Garzón hasta las interceptaciones ilegales del G-3 y la tortura psicológica de la periodista Claudia Julieta Duque.