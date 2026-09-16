Policía demanda a exdirector del DAS por millonaria indemnización a familia de Garzón

El asesinato de Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, marcó uno de los episodios más graves de violencia contra periodistas en Colombia. El reconocido humorista y periodista fue asesinado en Bogotá cuando se movilizaba hacia su trabajo. Más de dos décadas después, las consecuencias judiciales y económicas de ese crimen siguen abiertas. Ahora, la Dirección General de la Policía Nacional presentó una demanda de repetición contra José Miguel Narváez, exdirector del DAS, quien fue condenado en 2018 a 30 años de prisión como determinador del homicidio de Garzón. Con esta acción judicial, la Policía busca que Narváez sea declarado responsable de asumir parte de los recursos que el Estado ha tenido que pagar a los familiares del periodista como reparación por el crimen. El caso tiene como antecedente una decisión del Consejo de Estado de septiembre de 2016, mediante la cual la Nación fue declarada responsable por la muerte de Garzón y se ordenó indemnizar a sus familiares. En esa decisión fueron vinculadas, entre otras entidades, la Policía y el Ejército Nacional.

En 2025, como parte del cumplimiento de esas obligaciones, el Ministerio de Defensa ordenó el pago de $564 millones a María Soledad y Manuel Alfredo Garzón, hermanos del periodista. La Policía sostiene ahora que ese dinero no debería ser asumido únicamente por el Estado, debido a que, según la condena penal contra Narváez, su actuación tuvo un papel determinante en la planeación del asesinato. La entidad argumenta que el entonces funcionario actuó de manera intencional al promover ante el jefe paramilitar Carlos Castaño la idea de asesinar a Garzón. Según la demanda, Narváez habría entregado información que relacionaba al periodista con grupos guerrilleros y habría insistido ante Castaño para que ordenara el crimen. “El señor José Miguel Narváez Martínez se encuentra en el deber legal de reembolsar la totalidad del patrimonio que la Policía Nacional pagó por los daños y perjuicios que su conducta causó, por la muerte del señor Jaime Hernando Garzón Forero”, señala la demanda de la Policía revelada por Cambio.