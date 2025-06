Joven en Medellín denunció que un taxista en Provenza lo drogó, le propinó una golpiza y lo atracó

No fue la única estructura desmantelada en los últimos días. Más escandaloso fue el caso también conocido a finales de mayo de las discotecas The Ghetto by Dharma y Dharma Night Club, en el Lleras, donde fueron capturadas diez personas, incluyendo alias la “madame”, representante legal de esos establecimientos, luego de meses de seguimiento tras varias denuncias que señalaban que en estos lugares habrían montado una estructura criminal que engañaba a los consumidores cobrándoles facturas exorbitantes, que superaban en algunos casos los $20 millones por un par de botellas de licor. Luego, ante la negativa de los clientes, los retenían a la fuerza, los golpeaban y de diversas maneras les vaciaban las cuentas bancarias.