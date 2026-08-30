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¿Por qué los jóvenes ahora consumen menos alcohol y más redes sociales?

La tendencia en el consumo de alcohol por parte de los jóvenes ha disminuido en el mundo en los últimos años, pero han aumentado otras conductas de riesgo.

  • lLa adicción a las redes sociales entre los jóvenes aumentó del 7% al 11% a nivel global entre 2018 y 2022. FOTO: Getty.
    lLa adicción a las redes sociales entre los jóvenes aumentó del 7% al 11% a nivel global entre 2018 y 2022. FOTO: Getty.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

hace 7 minutos
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Los jóvenes están consumiendo menos alcohol. Es una tendencia que se ha comprobado no solo en el país, sino en el mundo.

El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar 2022 encontró que cinco de cada 10 personas en edad escolar (12 a 17 años) ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida y dos de cada cinco las consumen regularmente. Una cifra todavía alta, pero que comparada con estudios previos de 2004, 2011 y 2016, evidencia una tendencia de disminución.

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“El consumo de alcohol entre los jóvenes ha disminuido notablemente en la mayoría de los países de ingresos altos desde mediados de la década de 2000. En comparación con décadas anteriores, los jóvenes son ahora menos propensos a consumir alcohol y, si lo hacen, comienzan a una edad más avanzada, beben con menor frecuencia, ingieren cantidades más reducidas y tienen menos probabilidades de emborracharse”, dice una investigación publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Entre las razones que explican esta tendencia, los expertos señalan que la gente se está cuidando más, quiere verse y sentirse mejor, ser más productiva y es más consciente del impacto del consumo de alcohol no solo en su salud, sino en su imagen en entornos digitales. Es una buena noticia, pero no del todo.

–Aunque algunos datos recientes sugieren una disminución en ciertos consumos tradicionales como el alcohol en adolescentes, la evidencia no indica una desaparición de las conductas de riesgo. Más bien se observa una transformación en sus expresiones. Hoy cobran relevancia fenómenos como el vapeo y el uso problemático de redes sociales. Más que hablar de una generación con menos riesgos, resulta más preciso hablar de riesgos diferentes –dice Andrea Manjarrés Herrera, psicóloga y Representate Regional del Campo de Psicología social y Comunitario del Colegio Colombiano de Psicólogos.

Hay un cambio en las prácticas: antes era común que los padres le enseñaran a tomar a los hijos, ahora no tanto. También ha cambiado la legislación y se ha insistido por años en campañas para concientizar sobre los efectos nocivos del alcohol.

Pero a la vez que baja el consumo de alcohol en jóvenes, las relaciones con las redes sociales se vuelven más problemáticas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso problemático y la adicción a las redes sociales entre los jóvenes aumentó del 7% al 11% a nivel global entre 2018 y 2022.

–Antes había que cuidar que a los muchachos para que no estuvieran todo el tiempo en la calle, pero ahora la pregunta es cómo sacamos los muchachos de la casa, cuidando la conectividad. Son desafíos diferentes que se van transformando según la época y lo que tenemos es que estar muy conscientes de eso y asumir responsabilidades conjuntas, hay que regular las plataformas, el sistema educativo y de salud, pero también el compromiso de los padres –dice Andrea.

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Otros hallazgos del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar 2022 indican que la edad promedio de inicio en el consumo de alcohol es a los 13 años. Además, la mitad de las personas en edad escolar (entre 12 y 17 años) ya han consumido alcohol a los 14 años.

El estudio también encontró diferencias por género: las mujeres presentan un mayor consumo. Tres de cada 10 estudiantes mujeres y dos de cada 10 hombres reportaron haber consumido alcohol en el último mes.

Asimismo, el consumo de alcohol es más alto en las instituciones privadas que en las públicas. Entre las bebidas alcohólicas más consumidas por los escolares están la cerveza, el aguardiente, el vino y el ron.

Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué edad empiezan a consumir alcohol los jóvenes en Colombia?
En Colombia, la edad promedio de inicio en el consumo de alcohol entre estudiantes es de 13 años, según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar 2022. Además, la mitad de las personas entre 12 y 17 años ya ha consumido alcohol a los 14 años.
¿Quiénes consumen más alcohol entre los estudiantes, hombres o mujeres?
Las estudiantes mujeres reportan un mayor consumo de alcohol que los hombres. Según el estudio de 2022, tres de cada 10 mujeres en edad escolar dijeron haber consumido alcohol durante el último mes, frente a dos de cada 10 hombres.
¿Qué bebidas alcohólicas consumen más los jóvenes en Colombia?
Las bebidas alcohólicas más consumidas por los estudiantes son la cerveza, el aguardiente, el vino y el ron, de acuerdo con el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar 2022.
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