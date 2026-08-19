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Juan Diego Quintero, el colombiano que llega al Ineos y busca brillar en el Tour de l’Avenir

Juan Diego Quintero afronta con Ineos el Tour de l’Avenir, una carrera que puede impulsar su carrera internacional y acercarlo al sueño de llegar a la élite.

  • Juan Diego Quintero (derecha), quien fue campeón de la Vuelta del Porvenir en 2023, ya viste los colores del Ineos y afrontará en Francia uno de los grandes retos de su joven carrera. FOTO INSTRAGRAM QUINTERO
    Juan Diego Quintero (derecha), quien fue campeón de la Vuelta del Porvenir en 2023, ya viste los colores del Ineos y afrontará en Francia uno de los grandes retos de su joven carrera. FOTO INSTRAGRAM QUINTERO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 56 minutos
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Colombia tiene desde ahora a un nuevo corredor en una de las estructuras más reconocidas del ciclismo mundial, el Netcompany INEOS. Se trata de Juan Diego Quintero, quien afrontará desde este jueves un desafío que puede marcar un nuevo capítulo en su carrera: el Tour de l’Avenir, la gran vitrina del pedalismo sub-23 y una carrera que durante décadas ha servido como plataforma para las futuras figuras de este deporte.

El vallecaucano, nacido en Buga hace 19 años, fue incorporado a la escuadra británica en su estructura de desarrollo (Ineos Grenadiers Racing Academy), y tendrá en Francia una de sus primeras grandes oportunidades para mostrar sus condiciones ante algunos de los mejores corredores jóvenes del mundo.

Quintero llega al Tour de l’Avenir con ambición, pero también con el respaldo de un proceso que comenzó hace varios años en Colombia y que poco a poco lo llevó a Europa.

Su perfil de escalador lo convierte en un pedalista a tener en cuenta en una prueba que tendrá dos jornadas de alta montaña, incluida la llegada al Col de l’Iseran, y un final exigente en Italia, en el Lago Serrù.

El colombiano compartirá filas en la estructura británica con Max Hinds, Mattie Dodd, Davide Frigo, Nicolas Milesi y el eritreo Milkias Maekele, con los que afrontará una carrera que representa una oportunidad de enorme valor para su crecimiento deportivo.

Su llegada a esta estructura es el resultado de un camino que comenzó en el Team Sistecrédito, continuó en GW Erco Shimano y posteriormente lo llevó al ciclismo europeo con Petrolike. Este 2026, con la escuadra mexicana, pudo disputar un calendario de gran nivel y medirse con algunos de los principales talentos del continente.

Lea: La nueva generación que quiere destronar a Tadej Pogacar ya rueda en el ciclismo mundial

Y los resultados no tardaron en aparecer. En abril sorprendió con el cuarto lugar en el Giro del Belvedere, una de las pruebas más importantes del calendario sub-23 italiano, carrera que ganó el italiano Lorenzo Finn. En Colombia también dejó señales de su potencial. En 2025 fue medallista de plata en la contrarreloj sub-23 del Campeonato Panamericano de ruta de Punta del Este, Uruguay, mientras que en los Nacionales de 2026 volvió a subir al segundo escalón del podio en la prueba contra el reloj y terminó cuarto en la competencia de ruta de su categoría.

Su desempeño internacional, sumado a su capacidad para escalar, terminó abriéndole las puertas de una estructura que este año creó su propia academia de desarrollo. El anuncio de su llegada se conoció el 7 de agosto y el propio corredor resumió lo que significa este paso con una frase corta, pero contundente: “Este es mi sueño”.

La oportunidad llegó después de una temporada con contrastes. Quintero había encontrado en Petrolike el espacio para competir en Europa y seguir acumulando experiencia, pero el proyecto mexicano terminó cerrando por dificultades económicas.

“Este es un paso más a lo que ha sido este bonito proceso. Ya llevo aproximadamente nueve años construyendo este sueño”, explicó en ADN Cycling el corredor, quien estará vinculado al proyecto del Ineos durante las próximas dos temporadas. El estreno con la escuadra se produjo el 9 de agosto en el Gran Premio Sportivi di Poggiana, donde ocupó el puesto 13.

Ahora Quintero tendrá enfrente el Tour de l’Avenir, una cita que históricamente ha servido para descubrir a corredores llamados a protagonizar el ciclismo internacional. Colombia conoce bien esa historia: Egan Bernal ganó la prueba en 2017 con la Selección Colombia y posteriormente se convirtió en campeón del Tour de Francia.

Con gran ambición

El bugueño sabe que no será sencillo, pero también reconoce que la montaña puede convertirse en su mejor aliada. La sexta etapa, prevista para el 25 de agosto entre Châtillon-sur-Cluses y Val d’Isère, tendrá como gran dificultad el Col de l’Iseran. Al día siguiente, la carrera terminará en Italia con una jornada de alta montaña entre Strambino y Ceresole Reale-Lago Serrù.

“Mi sueño, obviamente, es ganar el Tour de Francia. Realmente he soñado con poder estar disputando esa carrera y triunfar en ella, así como lo sueñan todos, y poder ser uno de los ciclistas más destacados del mundo”, manifestó Quintero en diálogo con DSport.

Por eso, el Tour de l’Avenir no representa solamente una carrera más en su calendario. Es una prueba para medir su nivel, aprender de los mejores de su generación y comenzar a demostrar que tiene argumentos para avanzar hacia la máxima categoría.

Quintero también tiene claro dónde puede estar una de sus mejores oportunidades. La experiencia que acumuló en las montañas colombianas, incluso en la Vuelta de la Juventud de 2025, le permite confiar en sus condiciones para afrontar los puertos largos y de gran altitud.

“En Colombia tuve buenas experiencias en puertos largos y de altitud me ha ido bien. El nivel en el Tour de l’Avenir será más alto, pero por la ubicación de la etapa, que es el penúltimo día, me puede beneficiar un poco. Estoy expectante de poder hacer un gran resultado”, señaló.

El joven vallecaucano, admirador del esloveno Tadej Pogačar, comienza así una nueva etapa. El sueño que empezó a construir hace cerca de nueve años ahora tiene un nuevo equipo y, sobre todo, una gran oportunidad para hacerse visible en el escenario donde alguna vez comenzaron a brillar varios de los grandes nombres del ciclismo mundial, como sus compatriotas Nairo Quintana, campeón en 2010, Esteban Chaves, vencedor en 2011, y Egan, en 2017, y con quien espera compartir carrera más adelante.

Marín, el antioqueño en el Tour de l’Avenir

El Tour de l’Avenir, que en 2026 estrenó un formato que permite la participación de equipos de desarrollo de estructuras WorldTour, se disputará entre hoy y el 26 de agosto y contará con siete etapas. La primera de ellas tendrá un recorrido de 151,9 kilómetros entre Caen la Mer/Ouistreham Riva-Bella y Argentan. Además del vallecaucano Quintero, la carrera tendrá la presencia de su compatriota Miguel Ángel Marín, antioqueño del equipo EF Education-Aevolo.

El corredor que nació en El Carmen de Viboral hace 20 años está en dicho escuadrón desde 2025. En la reciente Ronde de l’Oise, en Francia, finalizó en la tercera posición de la clasificación de la montaña; además, en los Juegos Panamericanos Júnior en Asunción 2022, se coronó campeón panamericano de la madison en ciclismo de pista junto al también paisa Jerónimo Calderón.

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La última carrera en la que participó Marín fue el Giro d’Italia Next Gen, en el que se destacó en la sexta jornada, en la cual estuvo 89 kilómetros entre los fugados. Este es el segundo Tour de l’Avenir de Miguel Ángel luego de ser 71.º en 2025. Ese año el campeón fue el francés Paul Seixas, quien ahora, a sus 19 años de edad, brilla ante la élite del pelotón mundial. Recientemente, en su primer Tour de Francia, terminó en el cuarto lugar.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Juan Diego Quintero, el colombiano que llegó al Ineos?
Juan Diego Quintero es un ciclista vallecaucano de 19 años, nacido en Buga, que fue incorporado a la estructura de desarrollo Ineos Grenadiers Racing Academy.
¿Qué equipo contrató a Juan Diego Quintero y cuánto tiempo estará vinculado?
Juan Diego Quintero fue incorporado al proyecto de desarrollo del Ineos y estará vinculado durante las próximas dos temporadas, según lo informado en la noticia.
Qué colombianos competirán en el Tour de l’Avenir 2026?
Juan Diego Quintero y Miguel Ángel Marín como los dos colombianos que competirán en esta edición. Marín pertenece al EF Education-Aevolo.
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