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Santiago Buitrago afronta su última Vuelta a España con el Bahrain Victorious

Con Santiago Buitrago, Colombia ya suma cinco corredores oficializados para la Vuelta a España, que comenzará este sábado con una contrarreloj en Mónaco.

  • Santiago Buitrago afrontará su quinta Vuelta a España. FOTO @Bahrain
    Santiago Buitrago afrontará su quinta Vuelta a España. FOTO @Bahrain
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

19 de agosto de 2026
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En la edición 81 de la Vuelta a España, que comienza este sábado en Mónaco, Santiago Buitrago espera empezar a despedirse con protagonismo de la escuadra que le brindó la oportunidad de mostrar sus cualidades como ciclista en el World Tour desde 2020.

Tras ser oficializado a partir de 2027 y hasta 2029 como nuevo corredor del NSN Cycling Team, el Bahrain Victorious lo oficializó este miércoles en su listado de corredores para la última carrera de tres semanas de la temporada.

De esta manera, el bogotano, de 26 años de edad, actuará por quinta vez en la ronda ibérica. Su debut precisamente en grandes vueltas fue en España, cuando finalizó 53.º en 2020. En 2022 abandonó, en 2023 terminó décimo y el año pasado fue 15.º.

En la presente campaña, en la que venía demostrando un gran nivel, como lo evidenció en el Trofeo Laigueglia al terminar en el primer lugar, Santi se vio obligado a retirarse del Giro de Italia luego de una fuerte caída en la etapa dos, y tras la que se le diagnosticó conmoción cerebral, abrasiones superficiales y contusiones musculares en el cuello que limitaban su movimiento.

Lea: Nairo no va, pero Colombia crece en la Vuelta a España: ya hay tres confirmados

Buitrago se convierte en el quinto corredor que actuará en la Vuelta, tras Iván Sosa (Kern Pharma), Hárold Tejada (Astana), Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) y Juan Felipe Rodríguez (EF Education).

El Bahrain Victorious lo completan los españoles Pello Bilbao y Pau Miquel, los eslovenos Roman Ermakov, Jakob Omrzel y Matevz Govekar, el húngaro Attila Valter y el neerlandés Mathijs Paasschens.

Buitrago, campeón de la Vuelta a la Comunidad Valenciana en 2025, buscará tener revancha en una gran vuelta. Cabe recordar que en los Giros de Italia de 2022 y 2023 ganó etapa.

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La Vuelta arranca con una fracción de contrarreloj de 9,4 km en Mónaco y finalizará el 13 de septiembre en la ciudad de Granada.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo debuta Santiago Buitrago en la Vuelta a España 2026?
Santiago Buitrago debutará en la Vuelta a España 2026 este sábado, en la contrarreloj individual de 9,4 kilómetros que se disputará en Mónaco.
¿Cuántas veces ha corrido Santiago Buitrago la Vuelta a España?
La Vuelta a España 2026 será la quinta participación de Santiago Buitrago en la ronda ibérica. En sus anteriores apariciones terminó 53.º en 2020, abandonó en 2022, fue décimo en 2023 y acabó 15.º en 2025.
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