La nueva generación que quiere destronar a Tadej Pogacar ya rueda en el ciclismo mundial

Nadie sabe hasta cuándo Tadej Pogacar (UAE) seguirá dominando el ciclismo mundial. Lo que sí parece evidente es que detrás del esloveno avanza una generación de corredores cada vez más jóvenes, con el talento, preparación y ambición para intentar seguir sus pasos y disputar el trono del pedalismo internacional.

En 2018, con apenas 21 años y 175 días, muchos polemizaron por la presencia de Egan Bernal (Netcompany INEOS) en su primer Tour de Francia, al considerar que, por su juventud, su cuerpo no resistiría la exigencia de una carrera de tres semanas, sobre todo si la corría al máximo en busca de un lugar de honor.

Pero desde entonces, siendo un caso excepcional para la época, el colombiano empezó a cambiar la percepción de que eran los corredores más veteranos, respaldados por su experiencia, los llamados a marcar la diferencia en la prueba más prestigiosa del ciclismo mundial.

En aquella edición, Bernal no solo terminó como el segundo mejor joven y ocupó el puesto 15 de la clasificación general, sino que fue el hombre clave para respaldar a sus líderes, Geraint Thomas y Chris Froome, quienes finalizaron primero y tercero, respectivamente.

Desde entonces, el ciclismo ha visto surgir una generación de corredores que rompe cada vez más temprano los moldes y empieza a asumir el protagonismo en las grandes carreras del calendario.

El mayor exponente de esa tendencia es Pogacar, quien la semana pasada ingresó al exclusivo grupo de corredores con cinco títulos del Tour de Francia, junto a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

“Estamos hablando del mejor corredor de la historia, sin duda, así de sencillo, pero no sabemos cuánto tiempo va a continuar a ese nivel; solo queda disfrutarlo”, comentó en Eurosport el español Alberto Contador, doble campeón del Tour de Francia, vencedor del Giro de Italia y triple ganador de la Vuelta a España. “Pero vienen jóvenes muy talentosos que seguirán mejorando”, añadió.

En ese sentido, Pogacar volverá a encontrarse con corredores que ya empiezan a ganarse un lugar entre la élite.

“Quiero ganar todo lo que sea posible hasta que Seixas nos destroce”, aseguró el esloveno después de superar este año a la joven promesa francesa Paul Seixas (Decathlon AG2R) en la clásica belga Lieja-Bastoña-Lieja.

“La próxima generación se ve muy fuerte”, dijo Pogacar al referirse también a su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro. “Muchos otros corredores están subiendo muy fuertes. Es un buen futuro para el ciclismo”, agregó.

Paul Seixas, de apenas 19 años, fue cuarto en su debut en el Tour de Francia. Solo lo superaron el campeón Pogacar, el belga Remco Evenepoel, de 26 años y segundo de la clasificación general, y el mexicano Isaac del Toro, de 22.

La quinta posición fue para otro francés, Lenny Martinez (Bahrain Victorious), de 23 años. Más atrás finalizaron el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), sexto con 25 años, y el español Juan Ayuso (Lidl-Trek), séptimo con 23.

Ese panorama refleja la fortaleza con la que irrumpen los jóvenes en el pelotón internacional y la apuesta de los grandes equipos por acelerar su desarrollo para obtener resultados cada vez más temprano, aunque ello pueda traer como consecuencia carreras deportivas más cortas debido al desgaste acumulado.