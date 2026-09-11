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El emotivo mensaje de Cuadrado por su regreso al fútbol colombiano: “Después de casi 20 años en Europa, no sé qué escribir”

El jugador antioqueño jugará un año con Millonarios, dejando atrás un paso por la Serie A de Italia y la Premier League de Inglaterra.

  • Juan Guillermo Cuadrado estuvo en 7 clubes de Italia, siendo el último el Pisa. Foto: Giuseppe Maffia/Getty Images
    Juan Guillermo Cuadrado estuvo en 7 clubes de Italia, siendo el último el Pisa. Foto: Giuseppe Maffia/Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 6 minutos
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El cierre de inscripciones para jugadores libres en el fútbol colombiano dejó varias sorpresas, siendo una de ellas la llegada de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios. El extremo de 38 años se manifestó a través de sus redes sociales.

El futbolista nacido en Necoclí, Antioquia, vestirá nuevamente una camiseta del fútbol colombiano, pues antes de su travesía por Europa, hasta el año 2009 vistió los colores rojo y azul del Deportivo Independiente Medellín. A partir del segundo semestre de ese mismo año, en el Udinese comenzó el recorrido de Cuadrado en el Viejo Continente.

Con una foto de sus primeros partidos en Italia comienza un carrete de imágenes con las que el antioqueño se despide de su paso por las ligas europeas. “Después de casi 20 años en Europa. No se que escribir”, dijo en su cuenta de Instagram.

Simplemente gracias a cada club que me permitió crecer como jugador y persona, en especial a la vecchia signora donde pasé el mayor tiempo de mi carrera , gracias ITALIA, estaré siempre agradecido”, agregó Cuadrado.

Lea también: Tres clubes del fútbol colombiano se interesan en Juan Guillermo Cuadrado

En su sentida carta en redes, el extremo terminó con una cita bíblica. “Efesios 3:20 Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros”, concluyó.

Juan Guillermo Cuadrado firmó hasta junio de 2027 con Millonarios. Antes de su llegada al cuadro embajador, pasó por 7 clubes de la Serie A de Italia y vistió los colores del Chelsea de Inglaterra.

En su recorrido por Italia, tal como lo menciona en sus redes, el mayor paso lo tuvo en Juventus, donde jugó 314 partidos, anotó 26 goles y estuvo presente con 65 asistencias. Fiorentina fue el segundo equipo donde más se destacó, jugando 106 encuentros y marcando también en 26 ocasiones.

El colombiano también vistió las camisetas del Lecce, Atalanta, Inter de Milán, Udinese (su primer club en la Serie A) y Pisa, último equipo con el que estuvo en la temporada 2025-2026 tratando de mantenerlo en la primera división, algo que no fue posible.

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Ahora llega al cuadro albiazul con un palmarés de seis ligas de Italia, cuatro copas de ese país, una supercopa, una Premier League y una copa de la liga de Inglaterra.

Siga leyendo: Oficial | Juan Guillermo Cuadrado vuelve al fútbol colombiano: es nuevo refuerzo de Millonarios

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Hasta cuándo firmó Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios?
Juan Guillermo Cuadrado firmó con Millonarios hasta junio de 2027, tras cerrar su etapa de casi 20 años en el fútbol europeo.
¿En qué equipos de Italia jugó Juan Guillermo Cuadrado?
Cuadrado jugó en Udinese, Lecce, Fiorentina, Atalanta, Juventus, Inter de Milán y Pisa. Juventus fue el club donde tuvo su etapa más extensa, con 314 partidos.
¿Cuándo fue la última vez que Juan Guillermo Cuadrado jugó en Colombia?
La última etapa de Cuadrado en el fútbol colombiano fue con el Deportivo Independiente Medellín, club que dejó en 2009 para iniciar su carrera en Europa con Udinese.
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