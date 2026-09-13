Kevin Viveros sigue como goleador en Brasil: así les fue a los colombianos en el exterior este fin de semana

En Brasil, la tierra de los cinco veces campeones mundiales, el goleador del campeonato es un cafetero. Colombia tiene una cantidad considerable (27) de jugadores en el Brasileirao; sin embargo, hay uno que destaca más que el resto: Kevin Viveros. Oriundo de Buenaventura, el delantero de 25 años vive su mejor momento en materia futbolística. “El Tren” llegó a 18 dianas en el torneo local, lo que lo mantiene en la punta de la tabla de goleadores, con tres tantos de diferencia sobre el segundo, Pedro, de Flamengo. La decimoctava anotación tuvo lugar en el clásico de la ciudad de Curitiba contra el Coritiba, equipo donde milita Sebastián Gómez. Allí, Viveros marcó uno de los tres goles de su equipo en el empate 3-3 en un derbi apasionante.

Suárez está enrachado de nuevo

Cerrando la jornada dominical del fútbol luso, el Sporting de Lisboa del samario Luis Javier Suárez visitó al Famalicão en su búsqueda por la punta de la Primeira Liga. Al minuto 81, el delantero, que había tenido un partido discreto, convirtió un tiro penal en gol, sumando así seis tantos en la temporada con el club lisboeta. No obstante, la ayuda de Suárez no alcanzó porque el Famalicão empató al minuto 88. Suárez lleva cuatro partidos consecutivos anotando. También en el fútbol luso, Jhon Jader Durán jugó diez minutos con el SL Benfica en el triunfo 3-1 frente a Gil Vicente, en el Estadio da Luz. Cambiando de liga, en la Premier League de Inglaterra, Daniel Muñoz fue la figura del Nottingham Forest en el triunfo como visitante contra Aston Villa, en lo que fue la primera victoria del Forest en la temporada. También en el fútbol inglés, Jhon Solís volvió a las canchas con el Birmingham en el duelo contra el Derby County, en el que los del colombiano se impusieron 2-1. En la segunda división de España se dio un duelo de mediocampistas que pueden ser parte de la Selección Colombia próximamente. El CD Castellón, con Matías Orozco como eje de la mitad del campo, visitó al Girona de Yáser Asprilla. Los de Orozco se quedaron con los tres puntos al ganar 2-1. El exjugador del Cali completó el 86 % de los pases que intentó en 90 minutos, mientras que Yáser no pudo sobresalir y fue sustituido al minuto 57. Kevin Andrade, con Zeltic, y Anderson Arroyo, con Rubin Kazan, fueron dos criollos que anotaron este fin de semana en la liga de Rusia.

Algunos no brillaron en Europa

A otros no les fue tan bien en el fútbol europeo. Tras dos presentaciones que dejaron una buena sensación de Jhon Lucumí en la Juventus, llegó la primera noche dolorosa. El defensor central de la Selección Colombia jugó ayer con la “Vecchia Signora” en la visita al Sassuolo por la Serie A. Jhon Janer perdió algunos duelos y recibió tarjeta amarilla, razón por la cual salió al minuto 46 por el inglés Lloyd Kelly. Al final, la Juve cayó ante el cuadro verde por 3-2. Luis Díaz no fue titular por primera vez en la temporada en el juego entre SV Elversberg y Bayern Múnich. El guajiro ingresó al minuto 65 por Saibari y, aunque no marcó ni asistió, logró fabricar una que otra jugada de ataque. El Bayern ganó 2-1 con goles de Kane y Saibari. Por último, Johan Mojica fue titular en el empate del Getafe contra el RC Deportivo. El criollo rindió, pero no marcó diferencia en el 1-1 final.

¿Cómo les fue en latinoamérica?

Las ligas de México, Brasil y Argentina siempre tendrán protagonismo colombiano. En la liga manita, se enfrentaron Cruz Azul, de Kevin Mier, y América, de Óscar Perea y Miguel Borja. El cuadro azul se impuso por 4-3, pero los criollos anotaron un gol cada uno para las “Águilas”. Mier fue figura. En Brasil, Kevin Castaño renació futbolísticamente y fue uno de los mejores calificados (7,3 en SofaScore) en el triunfo del Mineiro 3-1 sobre Fluminense. Por el “Fluzão”, Kevin Serna fue el asistidor en el único tanto. Johan Carbonero anotó para Internacional en el triunfo 2-0 sobre Chapecoense, en Chapecó, y Jhon Arias comandó al Palmeiras en la victoria 2-0 contra São Paulo, en el derbi. Lea también: ¡Manchester fue azul! El City de Enzo Maresca ganó con 10 hombres el derbi de la ciudad contra el United en Old Trafford