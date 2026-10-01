Santos dice que críticas a la JEP “tienen bastante razón” y que no hay que prorrogar sus límites

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se aprobó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a raíz del Acuerdo de Paz con las Farc. Hoy, el expresidente se mostró en contra de prorrogarla.
“La JEP tiene sus límites legales. No estoy de acuerdo con prorrogar esos límites, pero sí cumplir con lo pactado (...) tiene que cumplir su cometido en 2028, ojalá antes”, aseguró el exmandatario. Se refiere, en concreto, al plazo para que la Sala de Reconocimiento presente la Resolución de Conclusiones ante el Tribunal para la Paz.
Luego, Santos habló de las críticas que viene recibiendo el tribunal transicional, las cuales han aumentado desde la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. “Quienes critican a la JEP por su lentitud, tienen bastante razón; por eso hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”, agregó.