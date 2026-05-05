Juan Pablo Raba reveló detalles sobre su participación en La casa de los espíritus: es el único actor colombiano en la serie

Cuando Isabel Allende vio la película que en 1993 protagonizaron Meryl Streep, Jeremy Irons y Winona Ryder basada en La casa de los espíritus, la novela que había publicado hacía once años, llegó a la conclusión de que no tenía “el sabor chileno que pensaba que le había dado al libro”. En cambio cuando le dio play a los primeros episodios de la nueva serie sintió que eso era lo que siempre debió haber sido.
La producción de Prime Video, que estrenó sus primeros tres capítulos el 29 de abril y que tendrá un episodio nuevo cada semana hasta el 13 de mayo, es la primera adaptación en español del libro que ha sido traducido a 42 idiomas y que ha vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo.
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Contrario a la película de hace más de treinta años –época en la que para que una cinta tuviera éxito tenía que ser inglés y contar con estrellas de cine, como contó Allende en la presentación de la serie–, el rodaje se hizo completamente en Chile entre julio y noviembre de 2024 y contó con un elenco totalmente latinoamericano y, en su mayoría, femenino.
El único actor colombiano que hace parte de La casa de los espíritus es Juan Pablo Raba –que hemos visto en Los caballeros las prefieren brutas, Narcos, Distrito Salvaje–, quien interpreta al Tío Marcos, un viajero excéntrico por el que Blanca del Valle comenzó a consignar su vida en diarios, un punto clave de esta historia.
EL COLOMBIANO habló con Raba sobre su participación en esta producción.