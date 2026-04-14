La casa de los espíritus en Prime Video relanza el libro de Isabel Allende

En menos de dos semanas será el tan esperado estreno de la serie basada en una de las más importantes novelas de la escritora Isabel Allende: La casa de los espíritus. Ella, como ante sala a este acontecimiento, acaba de publicar una nueva edición de esta obra, junto a un nuevo libro.
Se trata de la escritora viva en lengua española más leída del mundo, con más de 77 millones de libros vendidos y obras traducidas a más de 42 idiomas. Hasta el momento, ha publicado más de 25 libros, pero no para de escribir y presentar nuevas obras.
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Prime Video tiene como una de las joyas de la corona para este año, el estreno de la serie La casa de los espíritus, la adaptación de la obra homónima de Allende, publicada por primera vez en 1982, y nuevas ediciones no paran de lanzarse en más de 35 idiomas.