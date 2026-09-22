Juan Sebastián Molano volvió a ganar: se impuso en la Cro Race y es líder en Croacia

A sus 31 años de edad, Juan Sebastián Molano volvió a imponer su talento ante algunos de los hombres más veloces del pelotón mundial.

Este martes, el corredor boyacense se convirtió en líder de la Cro Race tras imponerse en un emocionante esprint en la primera etapa de la carrera croata, disputada sobre 167 kilómetros entre Split y Seget Donji.

Cuando faltaban menos de 500 metros para la meta, el pelotón neutralizó el ataque de los neerlandeses Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) y Axel van der Tuuk (Euskaltel-Euskadi). Fue entonces cuando Molano lanzó su embalaje y sostuvo una larga aceleración hasta cruzar primero la línea de llegada.

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El colombiano detuvo el cronómetro en 3h:58.06 y se impuso por centímetros al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), de 22 años, quien suma diez victorias en la presente temporada, tres de ellas conseguidas en el Giro de Italia. El alemán Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) completó el podio de la jornada.

Tuvieron que pasar siete meses para volver a ver triunfar a Molano, quien había conseguido su anterior victoria en febrero, cuando se impuso en la primera etapa del Tour de Omán.

El logro en Croacia también le permitió al velocista boyacense alcanzar las 29 victorias en su carrera profesional, una cifra que amplía antes de afrontar un cambio importante en su trayectoria.