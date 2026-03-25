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Video | Un activista impidió que Juan Sebastián Molano defendiera su título en el Tour de Brujas; esto fue lo que pasó

El activista climático Woutor Mouton fue el protagonista de la acción en la que, a falta de 30 kilómetros del final, el ciclista colombiano sufrió la caída y tuvo que retirarse.

  • Este es el momento en el que el ciclista colombiano Juan Sebastián Molano trata de pararse tras el accidente que lo sacó de la Vuelta a Brujas. FOTO: Captura de video
    Este es el momento en el que el ciclista colombiano Juan Sebastián Molano trata de pararse tras el accidente que lo sacó de la Vuelta a Brujas. FOTO: Captura de video
Agencia AFP
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El ciclista neerlandés Dylan Groenewegen ganó el Tour de Brujas al imponerse en el sprint final al belga Jasper Philipsen, competencia en la que, una caída, le impidió al colombiano Juan Sebastián Molano defender su título.

Molano se cayó, a falta de 30 kilómetros del final, tras encontrarse con una moto de un juez de la organización, quien paró para evitar la intromisión del activista y no se percató que Juan Sebastián venía muy cerca, por lo que lo hizo caer. Los golpes que recibió en la caída le impidieron al colombiano seguir en competencia y por ello, tuvo que retirarse sin poder defender el título logrado el año pasado.

El cafetero y su equipo se mostraron bastante molestos por el percance que lo sacó de la competencia. El ciclista está a la espera de ser evaluado para determinar si los golpes que recibió le dan algún tipo de incapacidad, pero sobre todo, se siente frustrado por no poder defender su título.

“El propio Molano no entendía del todo lo que estaba pasando. De repente, una motocicleta se detuvo. Solo comprendimos el motivo después y la Policía vino a tomarnos declaración. Molano se cayó con fuerza y tiene dolor de espalda; Julius Johansen también se cayó. (...) Tendré que hablar con mis superiores si denunciaremos, pero ojalá podamos evitar que este hombre cause más problemas en el futuro”, explicó Fabio Baldato, director del UAE Team Emirates.

La Policía retuvo al activista y decidió mantenerlo bajo custodia por doce horas, según reporta el portal Sporza. Se espera además la decisión que tome el UAE ya que puede presentar una denuncia formal ante Fiscalía contra el activista.

Así quedó la etapa

A pesar de un pinchazo antes del final, el velocista neerlandés Dylan Groenewegen, de la formación Unibet Rose Rockets consiguió en la Venecia del Norte su cuarta victoria de la temporada y la tercera en tres carreras en los últimos cinco días, después de triunfar en el GP Monséré el domingo y en la Bredene Coxyde Classic el martes.

En una jornada con viento y frío, el Tour de Brujas estuvo marcado por numerosos abanicos que fracturaron el pelotón en múltiples grupos.

La última vez que Groenewegen había triunfado en una carrera de categoría World Tour, la máxima del ciclismo, fue en la sexta etapa del Tour de Francia de 2024.

Clasificación Tour de Brujas

1. Dylan Groenewegen, 4:15:56

2. Jasper Philipsen, m.t.

3. Max Kanter, m.t.

4. Stanislaw Aniolkowski, m.t.

5. Luca Mozzato, m.t.

6. Pavel Bittner, m.t.

7. Iván García, m.t.

8. Laurenz Rex, m.t.

9. Luke Lamperti, m.t.

10. Steffen De Schuyteneer, m.t.

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