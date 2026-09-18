Juanfer volvió al gol con DIM, fue figura y salió escoltado de la cancha, ¿por qué?

Pasaron 3.259 días para que Juan Fernando Quintero volviera a convertir un gol con Independiente Medellín.
El volante creativo, de penalti al minuto 51, rescató a su equipo, que perdía 2-0 como visitante frente a Bucaramanga, pese a contar con superioridad numérica tras la expulsión de Fabián Sambueza. Al final, el DIM reaccionó, igualó 2-2 en suelo santandereano y Juanfer fue elegido como el jugador del partido, del cual debió salir escoltado por la policía luego de que un aficionado le tira una botella. En ese momento, Juanfer, con la madurez que lo caracteriza, hizo caso omiso a la ofensa.