Juanfer volvió al gol con DIM, fue figura y salió escoltado de la cancha, ¿por qué?

El volante creativo, de penalti al minuto 51, rescató a su equipo, que perdía 2-0 como visitante frente a Bucaramanga, pese a contar con superioridad numérica tras la expulsión de Fabián Sambueza. Al final, el DIM reaccionó, igualó 2-2 en suelo santandereano y Juanfer fue elegido como el jugador del partido, del cual debió salir escoltado por la policía luego de que un aficionado le tira una botella. En ese momento, Juanfer, con la madurez que lo caracteriza, hizo caso omiso a la ofensa.

Pasaron 3.259 días para que Juan Fernando Quintero volviera a convertir un gol con Independiente Medellín.

Quintero, de 33 años, regresó al conjunto antioqueño este semestre después de nueve años y consiguió así su gol número 17 con la camiseta del Poderoso.

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Su anotación llegó, además, el mismo día en que el técnico de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, se refirió a la situación del mediocampista y aseguró que las puertas de la Tricolor continúan abiertas para él, pese a que el jugador renunció recientemente al combinado nacional.

“Uno no se puede meter en esas decisiones personales. Si algún día decide otra cosa, volverá a estar en consideración porque es un gran jugador y mejor persona”, indicó Lorenzo en rueda de prensa, luego de entregar la convocatoria para el nuevo ciclo de la Selección.

Después del compromiso en Bucaramanga, Quintero destacó el esfuerzo de sus compañeros y la reacción que tuvieron en el segundo tiempo para evitar la derrota.

“La verdad me siento muy contento. Más allá del gol, creo que en el segundo tiempo nos repusimos. En el primero no fuimos intensos, no mostramos lo que normalmente nosotros hacemos y dimos ventajas”, señaló el mediocampista.

El antioqueño también reconoció la dificultad del compromiso y la campaña que viene realizando el conjunto santandereano.

“Fue un partido difícil, en una plaza muy difícil. Bucaramanga demostró por qué viene invicto. Por lo menos logramos sacar un punto”, manifestó Juanfer.

El creativo también hizo autocrítica por la manera en que el DIM recibió los dos goles y resaltó el cambio de actitud después del descanso.

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“Nosotros tenemos que hacer una autocrítica: los primeros dos goles no los podemos recibir, tenemos que estar un poco más concentrados. Lo que valoro es que salimos en el segundo tiempo con otra mentalidad. No somos conformistas, pero este empate también nos sirve”, agregó.

Con el empate, el DIM llegó a 16 puntos y ocupa la tercera posición de la Liga, a cuatro unidades del América, líder del campeonato.