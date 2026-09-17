Medellín reaccionó a tiempo y rescató un empate ante Bucaramanga

Independiente Medellín desperdició este jueves una buena oportunidad de sumar de a tres. Pese a jugar con un hombre más desde el minuto 16, el Poderoso estuvo dos goles abajo y apenas consiguió rescatar un empate 2-2 ante Atlético Bucaramanga, que como local conservó su invicto de ocho fechas en la Liga BetPlay 2-2026.

El compromiso, correspondiente a la novena jornada del campeonato y que estaba aplazado, se disputó en el estadio Américo Montanini, donde el conjunto antioqueño buscó desde el comienzo hacerse dueño del balón y controlar las acciones.

Sin embargo, la expulsión del argentino Fabián Sambueza no fue bien aprovechada por el visitante. El mediocampista vio la tarjeta roja después de una fuerte entrada sobre Didier Moreno, a quien impactó con los taches en el abdomen.

Con un jugador menos, el conjunto local no se refugió. Por el contrario, mantuvo su vocación ofensiva y encontró espacios en una defensa del DIM que mostró vacíos y poca solidez durante varios pasajes del encuentro.

Así llegó el primer gol. En el minuto 26, cuando mejor parecía jugar Medellín, Bucaramanga armó un contragolpe. Emerson Batalla picó al espacio, Jhan Mena no logró detenerlo y el atacante envió el centro para que Luciano Pons, sin marca frente al arco, pusiera el 1-0. El argentino volvió a aparecer en el marcador ante su antiguo equipo y llegó a 35 goles en 79 partidos con Bucaramanga.

El panorama se complicó todavía más para el DIM al minuto 40. Félix Charrupí evitó primero que Didier Moreno despejara el balón y la pelota terminó en poder de Pons. El delantero se zafó de la marca de Kevin Mantilla y asistió a Charrupí, quien definió de derecha para establecer el 2-0.

Medellín encontró alivio antes del descanso. En el tiempo de adición, Juan Fernando Quintero ejecutó un tiro libre que fue atajado inicialmente por el arquero Cristopher Fiermarin. Sin embargo, el balón quedó suelto y Jeison Medina apareció para conectar de cabeza y marcar el descuento.

Para el segundo tiempo, Luis Amaranto Perea movió sus fichas y realizó tres modificaciones: ingresaron Hayen Palacios, Carlos Lucumí y Daniel Cataño. Los cambios tuvieron efecto rápidamente y el DIM encontró el empate apenas cuatro minutos después del reinicio.

Al 49’, una infracción dentro del área le permitió a Juan Fernando Quintero asumir la responsabilidad desde el punto penal. El mediocampista ejecutó con precisión y puso el 2-2, consiguiendo así su primer gol de esta campaña con Medellín.

Juanfer no marcaba en el fútbol colombiano desde el 18 de mayo de 2025, cuando defendía la camiseta del América de Cali y le convirtió al Unión Magdalena.

El conjunto antioqueño incluso creyó haber completado la remontada en el minuto 74. Keiner Klinger, recién ingresado, envió el balón al fondo de la red, pero la acción fue revisada por el VAR y el tanto terminó siendo anulado por una falta previa de Daniel Cataño sobre Emerson Batalla.

En los minutos finales, el DIM intentó encontrar el tercer gol, aunque sin la claridad necesaria para traducir su superioridad numérica en una victoria. Bucaramanga resistió y terminó asegurando un punto que le permitió conservar su invicto.

Con el empate, Medellín llegó a 16 puntos y ascendió al tercer lugar de la clasificación. Bucaramanga, dirigido por el uruguayo Pablo Peirano, quedó sexto con 14 unidades. América de Cali continúa al frente del campeonato con 20 puntos.

El historial liguero entre ambos equipos favorece al conjunto rojo de Antioquia, que acumula 85 victorias. Bucaramanga suma 65 triunfos y los dos clubes han empatado en 64 ocasiones.

Ahora el DIM tendrá que pasar la página y pensar en su próximo compromiso. El martes recibirá a Jaguares, a las 6:00 p.m., mientras Bucaramanga volverá a jugar como local este domingo, a las 4:05 p.m., frente a Internacional de Bogotá.

Entre tanto, Medellín continúa a la espera de Jackson Martínez. El delantero se prepara para regresar a la competencia oficial después de seis años y volver a vestir la camiseta del club. Según explicó Perea, el atacante todavía resuelve algunas situaciones personales y se espera que se incorpore al grupo durante la próxima semana.

Así fue el minuto a minuto

Siga en vivo:

90’: Bucaramanga se supo defender ante la insistencia del DIM para ganar.

74’: le anulan gol al DIM tras revisión del VAR tras agarrón de Cataño a Batalla. Después de esa jugada había anotado el recién ingresado Keiner Klinger.

70’: Medellín está volcado al ataque buscando el tercer gol. Bucaramanga se defiende y su arquero se luce con sus atajadas.

48’: mano en el área, a favor del DIM. Penalti. Juan Fernando ejecuta y convierte el empate. Es el primer gol de Juanfer en su regreso al DIM.

Inicia la segunda parte

Termina el primer tiempo

45+3’: Gol de Medellín. Jeison Medina, luego de un tiro libre de Juan Fernando Quintero, logra despejar el arquero Fiermarin, pero la pelota queda en el área, y Medina, de cabeza, descuenta.

45’: Bucaramanga se defiende bien. DIM, sin claridad en ataque. Cinco minutos de reposición.

39’: ¡Gol de Bucaramanga! Félix Charrupí, luego de la floja marca de Didier Moreno, anota el segundo tanto. Primero Félix impidió que Moreno despejara el balón, que controló después Pons, quien se supo zafar de la marca de Mantilla y asistió a Charrupí, que de derecha venció al portero Eder Chaux.

30’: DIM por poco empata. John Edwin Montaño remató, pero el arquero Fiermarin despejó su disparo.

26’: ¡Gol de Bucaramanga! Luego de un contragolpe, y cuando mejor jugaba DIM, Emerson Batalla picó en punta, Jhan no lo puede detener, centra y Luciano Pons, ante la floja marca de los defensores, abrió el marcador. En 79 partidos con este equipo, Pons ya suma 35 anotaciones.

25’: Medellín se acerca al gol. Tras pase de Quintero, Yony González impactó el esférico, pero este se fue desviado del arco defendido por Cristopher Fiermarin.

15’: roja para Fabián Sambueza. Por imprudencia, tras una fuerte entrada en el abdomen de Didier Moreno, el local se queda con diez hombres.

10’: el local se viene tomando confianza, saliendo por las bandas, pero sus llegadas no generan aún peligro.

5’: DIM tiene mejor control del balón. Tuvo la primera opción de gol tras remate de Juan Fernando Quintero, tras pase de Medina. En su remate, el centrocampista de Bucaramanga, Fabry Castro, golpea a Quintero.

Así alinearon los equipos