No rindieron en Nacional, pero la rompieron después: Dairon Asprilla encabeza la lista

El buen momento de Dairon Asprilla en el Bolívar de La Paz vuelve a poner sobre la mesa una vieja pregunta entre los hinchas de Atlético Nacional: ¿cuántos jugadores que no lograron rendir o consolidarse con la camiseta verdolaga terminaron mostrando una versión mucho mejor después de salir del club?
El caso de Asprilla es especialmente llamativo. El atacante tuvo un primer paso muy corto por Nacional: en 2011 apenas disputó tres partidos y no marcó goles. Después salió en busca de continuidad y su carrera tomó un rumbo completamente diferente.