Así reaccionó Uribe ante la entrega de dinero de Cadena a testigos, según el testimonio de Hernán Cadavid

En el día 39 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, rindió testimonio el representante a la Cámara Hernán Cadavid. Relató detalles de una reunión clave ocurrida en 2019 con el abogado Diego Cadena.

El proceso judicial busca determinar si Uribe lideró una estrategia ilegal para ubicar y presionar testigos falsos que declararan a su favor. La Fiscalía sostiene que, en ese propósito, el abogado Cadena habría desempeñado un papel central.

Por eso, el testimonio de Cadavid es considerado relevante. Según su declaración, el 19 de junio de 2019, cuando formaba parte del equipo del entonces senador Uribe, recibió una llamada de Cadena solicitando una reunión urgente.

En ese encuentro, Cadena le pidió que informara a Uribe sobre unos giros de dinero que él mismo había hecho a Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, un exparamilitar preso que luego se convirtió en testigo favorable al expresidente.

Ante la relevancia de lo que estaba por comunicar, Cadavid aseguró que le recomendó a Cadena informárselo directamente a Uribe. Ese mismo día, los tres se reunieron en la oficina del congresista.

“En ese encuentro, Cadena le dijo al expresidente: ‘Yo quiero que usted conozca que con esta persona con la que conversé, Carlos Enrique Vélez, hace nueve meses hice un giro de carácter humanitario. Pero tranquilo, presidente, que eso no tiene ninguna connotación ilegal; todo se hizo de manera transparente, por medios electrónicos. Eso también lo puede hacer la Fiscalía. Yo lo he hecho por razones humanitarias, así que no existe ningún problema’”, relató Cadavid ante el juez.

Según el congresista, la reacción de Uribe fue inmediata y de malestar. El expresidente habría reprochado la actuación de su abogado, asegurando que no la habría autorizado si hubiese sido informado previamente.

“Vino el inmediato reproche por parte del presidente Uribe, quien le dijo, textualmente: ‘Si usted a mí me informa que iba a adelantar una acción de ese tipo, yo no lo autorizo, doctor Diego’. Eso fue lo que sucedió en esa reunión, de la cual fui testigo directo”, concluyó Cadavid.