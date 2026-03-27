No solo será en Medellín: levantan el pico y placa en los 10 municipios del Valle de Aburrá durante Semana Santa

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Amva, anunció que se suspenderá la medida del pico y placa en los 10 municipios de la subregión durante toda la Semana Santa.

La entidad detalló que la medida se suspenderá desde la madrugada del lunes 30 de marzo y regresará a las 5:00 a. m. del próximo lunes 6 de abril.

La suspensión aplicará en todas las calles de los 10 municipios del Valle de Aburrá ya que ese fue el consenso al que llegaron los alcaldes del área metropolitana.

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El levantamiento temporal de la medida busca garantizar la libre movilidad y la llegada de viajeros a los diferentes municipios durante la Semana Mayor.

El anuncio hecho por el Amva se veía venir, ya que durante toda la mañana de este viernes, las diferentes alcaldías del Valle de Aburrá estaban anunciando la suspensión de la medida de manera individual.

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El Amva le recordó a los viajeros que llegan a la cuidad acatar los límites de velocidad y las normas de tránsito.

Y a quienes viajan por fuera de la ciudad, les pidió recordar la campaña Compasión que busca evitar el tráfico de fauna y flora y la adquisición de animales salvajes que infortunadamente por estos días viven su propio “víacrucis” por cuenta de inescrupulosos que buscan venderlos.