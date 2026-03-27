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No solo será en Medellín: levantan el pico y placa en los 10 municipios del Valle de Aburrá durante Semana Santa

La medida se suspenderá desde la madrugada del lunes 30 de marzo y regresará a las 5:00 a. m. del próximo lunes 6 de abril.

  • Imagen de referencia de una de las vías del valle de Aburrá. FOTO: Andrés Camilo Suárez
    Imagen de referencia de una de las vías del valle de Aburrá. FOTO: Andrés Camilo Suárez
El Colombiano
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hace 3 horas
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Amva, anunció que se suspenderá la medida del pico y placa en los 10 municipios de la subregión durante toda la Semana Santa.

La entidad detalló que la medida se suspenderá desde la madrugada del lunes 30 de marzo y regresará a las 5:00 a. m. del próximo lunes 6 de abril.

La suspensión aplicará en todas las calles de los 10 municipios del Valle de Aburrá ya que ese fue el consenso al que llegaron los alcaldes del área metropolitana.

Puede leer: Pilas: así quedó el pico y placa en Medellín para el primer semestre de 2026

El levantamiento temporal de la medida busca garantizar la libre movilidad y la llegada de viajeros a los diferentes municipios durante la Semana Mayor.

El anuncio hecho por el Amva se veía venir, ya que durante toda la mañana de este viernes, las diferentes alcaldías del Valle de Aburrá estaban anunciando la suspensión de la medida de manera individual.

Amplíe la noticia: ¡Ojo! En Medellín no habrá pico y placa por Semana Santa

El Amva le recordó a los viajeros que llegan a la cuidad acatar los límites de velocidad y las normas de tránsito.

Y a quienes viajan por fuera de la ciudad, les pidió recordar la campaña Compasión que busca evitar el tráfico de fauna y flora y la adquisición de animales salvajes que infortunadamente por estos días viven su propio “víacrucis” por cuenta de inescrupulosos que buscan venderlos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Desde qué hora se levanta el pico y placa en el Valle de Aburrá?
La medida queda suspendida desde la madrugada del lunes 30 de marzo. Los conductores podrán circular libremente durante los días santos sin temor a sanciones fotomultas o comparendos físicos en toda el área metropolitana.
¿El levantamiento del pico y placa aplica para taxis?
Sí, el consenso de los 10 alcaldes del Valle de Aburrá incluye la suspensión para taxis, autos particulares y motocicletas, con el fin de garantizar el transporte de turistas y ciudadanos durante las celebraciones religiosas.
¿Qué pasa con el pico y placa el lunes de Pascua?
La restricción vehicular retorna a la normalidad el lunes 6 de abril a partir de las 5:00 a. m., siguiendo la rotación vigente para el primer semestre de 2026.
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