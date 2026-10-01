Este jueves Julia Cristina Daza Noguera asumió el cargo de directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, en un acto de posesión ante la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín.

La nueva directora nació en Ciénaga, Magdalena, y creció en Santa Marta. Es comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Público e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes.

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En su trayectoria profesional ha desempeñado funciones relacionadas con la articulación territorial entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías. También ha liderado estrategias corporativas y diplomáticas en Europa y Singapur.

Durante su posesión, la nueva directora agradeció al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y a la ministra de Cultura por la confianza para asumir la dirección de una institución fundada en 1777.

“Es un enorme honor y una gran responsabilidad asumir la dirección de la Biblioteca Nacional de Colombia y sumarme al proyecto de la Patria Milagro. Recibo esta misión con humildad, gratitud y profundo sentido del deber”, afirmó Daza Noguera.