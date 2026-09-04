Julián Álvarez se queda en Atlético de Madrid: Simeone espera goles del argentino

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, consideró este viernes que la situación vivida por Julián Álvarez con su frustrado traspaso al Barcelona es una oportunidad de “aprendizaje puro” para el jugador.

“Posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida”, afirmó Simeone en la rueda de prensa previa al partido liguero del domingo contra el Athletic Club.

El Cholo explicó que para él “la vida está llena de oportunidades” y es un aprendizaje continuo.

La Araña, que había mostrado su deseo de salir del club, seguirá en el Atlético tras finalizar el mercado estival de fichajes el martes y negarse los rojiblancos a traspasarlo al Barcelona.

“Tiene la oportunidad de que, en todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente, lo hagan mejor a él y que nosotros lo veamos feliz”, explicó Simeone.