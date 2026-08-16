Nombramiento de Julián Buitrago en el DNP desató polémica, ¿por qué?

La designación de Julián Buitrago como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) generó cuestionamientos en distintos sectores políticos, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara inicialmente a Carlos Sepúlveda para ocupar el cargo y posteriormente retirara ese nombramiento para designar a Buitrago.
En entrevista con La FM, Buitrago respondió a las críticas relacionadas con su experiencia y aseguró que su llegada al DNP también fue inesperada para él. El funcionario asumirá oficialmente el cargo este martes 18 de agosto en Bogotá.