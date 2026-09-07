Mataron al profesor Kevin Santiago Ángel y lo acusaron falsamente de violador para justificar el crimen; detalles del caso

Con el paso de las horas se conocen más detalles de la forma macabra como el Tren de Aragua asesinó al profesor Kevin Santiago Ángel por interferir en sus intereses de vender droga en la localidad de Kennedy en Bogotá. El docente se dedicaba a promover acciones para prevenir precisamente el consumo de estupefacientes. Según la investigación, contra ocho presuntos implicados, el docente fue retenido en mayo de este año y sometido a actos de tortura en un inmueble del suroccidente de Bogotá, donde posteriormente fue asesinado. Su cuerpo fue desmembrado, introducido en una maleta y abandonado en el sector de El Tintal. Entérese: A alias Chester, señalado de tres homicidios en el sur del Aburrá, lo hallaron muerto en la cárcel de La Estrella, Antioquia Sin embargo, su crimen no podía pasar como un hecho aislado, según reveló la Fiscalía, porque podría desprestigiar el nombre de la organización. Por eso, se habrían inventado que era el responsable de violar a un menor de edad y de esa manera hacer pasar su crimen como un acto de justicia por mano propia.

La orden la habría dado Osmer Josué Castillo Urbaneja, señalado jefe de la organización en Bogotá, desde el centro de reclusión en el que se encontraba: “Es que nosotros los del Tren no podemos matar por matar. Pero un caso como eso sí da para que lo maten y lo descuarticen. “Al profesor lo iban a meter en potes de ácido para desaparecerlo”, dicen los audios revelados en audiencia. Esos mismos audios confirmarían que el trabajo que realizaba el docente estaba afectando las ventas y eso no le gustó al grupo armado, por lo que ordenó su muerte. Lea más: Revelan escalofriantes detalles sobre el hallazgo en Bogotá del profesor Kevin Santiago Ángel

Los demás implicados son Franyer Eduardo Vásquez Ramos, quien presuntamente, coordinó la ejecución del homicidio y la posterior disposición del cuerpo. También es investigada Gacelis Nairobid Sojo Lira, alias Alondra, por al parecer, contactar al profesor desde el 9 de mayo, a través de redes sociales, con el propósito de ganarse su confianza y garantizar que acudiera a una cita en un inmueble del barrio Galán. El cual pertenecería a Emiro Manuel Nieves Morgado, alias Mario Bro. Por último, son investigados Luis Alberto Camejo González, alias Luis Panadero, quien residía allí; además de Eduin Vikzabith Herrera Martínez, alias “Looney Tones”; Aristides José Mendoza Rodríguez, alias “Colmillos”; y Raúl Antonio Pérez Pérez, alias “Tun Tun”, implicados en la retención, actos de tortura a los que fue sometido el docente antes de su asesinato y el traslado del cuerpo en una maleta. Fueron imputados por los delitos de homicidio, tortura, desaparición forzada y concierto para delinquir, todos agravados, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. No aceptaron cargos. Siga leyendo: Hallan muertos a tres integrantes de una familia en Bogotá; investigan una carta de despedida Bloque de preguntas y respuestas: