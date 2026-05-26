Revelan escalofriantes detalles sobre el hallazgo en Bogotá del profesor Kevin Santiago Ángel

Continúa la conmoción por el hallazgo del cuerpo sin vida de Kevin Santiago Ángel Garzón, un profesor de informática de 31 años que había desaparecido el miércoles 20 de mayo luego de asistir a la Institución Educativa Santiago de las Atalayas, en Bosa, para cumplir con su jornada laboral.
Su rastro se perdió horas después de la jornada laboral, cuando llamó en la tarde a su mamá para decirle que estaba en un gimnasio del barrio Gran Colombiano, en la localidad de Kennedy. Después fue hallado a unos seis kilómetros de distancia, en el barrio El Tintal, de la misma localidad.