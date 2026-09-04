Hallan muertos a tres integrantes de una familia en Bogotá; investigan una carta de despedida

La ausencia durante varios días de los habitantes de un apartamento en el barrio Casablanca, en la localidad de Kennedy, Bogotá, llevó a los vecinos a alertar a las autoridades. La noche del jueves 3 de septiembre, policías y organismos de emergencia llegaron hasta el inmueble y encontraron a tres integrantes de una misma familia sin signos vitales.
Los cuerpos estaban dentro de una de las habitaciones del apartamento, ubicado en el tercer piso de uno de los bloques de la unidad residencial. De acuerdo con la información preliminar, las personas encontradas serían integrantes de la familia Pinzón.
Entérese: La lucha de María Consuelo por la eutanasia tras ser víctima de un ataque con ácido en Bogotá
La información conocida indica que las víctimas serían María Cristina Pinzón, de 65 años, madre de Joana y Jairo Nicolás; Joana Pinzón, de 38 años, y Jairo Nicolás Pinzón, de 35 años, sus dos hijos. Sin embargo, Medicina Legal deberá confirmar plenamente sus identidades y edades.