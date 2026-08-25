¡El mejor delantero colombiano del momento! Kevin Viveros rompió un nuevo récord en el Brasileirao

Cuando no es un gol, es alguna asistencia, pero el nombre de Kevin Viveros se hace presente en el marcador durante las jornadas del Brasileirao con Athletico Paranaense. El delantero vallecaucano de 26 años de edad anotó un doblete el pasado lunes 24 de mayo en la visita del “Furazao” a Botafogo, que no contó con Jordan Barrera por lesión. El rojinegro terminó con triunfo por 3-2 en condición de visitante.
Estas dos anotaciones posicionan a Viveros como único goleador del fútbol brasileño con 16 goles, uno más que Pedro, el atacante estrella del actual campeón de la Libertadores, Flamengo. Kevin, quien antes de ir a Paranaense estuvo en Atlético Nacional, es un fuerte candidato para vestir la camiseta de la selección Colombia en la próxima fecha FIFA.