¡El mejor delantero colombiano del momento! Kevin Viveros rompió un nuevo récord en el Brasileirao

Cuando no es un gol, es alguna asistencia, pero el nombre de Kevin Viveros se hace presente en el marcador durante las jornadas del Brasileirao con Athletico Paranaense. El delantero vallecaucano de 26 años de edad anotó un doblete el pasado lunes 24 de mayo en la visita del “Furazao” a Botafogo, que no contó con Jordan Barrera por lesión. El rojinegro terminó con triunfo por 3-2 en condición de visitante. Estas dos anotaciones posicionan a Viveros como único goleador del fútbol brasileño con 16 goles, uno más que Pedro, el atacante estrella del actual campeón de la Libertadores, Flamengo. Kevin, quien antes de ir a Paranaense estuvo en Atlético Nacional, es un fuerte candidato para vestir la camiseta de la selección Colombia en la próxima fecha FIFA.

“Gracias a Dios, agradecido por los dos goles de hoy, por poder ayudar al equipo. Cada vez nos acercamos más al objetivo, paso a paso con mucha humildad. Nos vemos en casa el domingo”, declaró Viveros pospartido. Las dos anotaciones del hombre oriundo de Buenaventura no solo le hacen soñar a él con la Bota de Oro del Brasileirao y una consideración real por parte de la tricolor, sino que esas mismas dianas ayudan al Paranaense a ubicarse en el top-3 de la liga brasileña junto a Flamengo y Palmeiras. Con 24 partidos, Paranaense quedó en el tercer puesto con 44 puntos, uno menos que “El Mengao” y siete abajo del “Verdao”. Viveros ya suma 27 goles con su club en 59 partidos disputados desde su arribo en el segundo semestre de 2025; además, brindó seis asistencias en la misma cantidad de compromisos.

Un nuevo récord para Viveros

Decir que Kevin Viveros anotó dos goles en un partido liguero con el Paranaense se convierte cada vez más en una costumbre. Con este doblete contra Botafogo en el Nílton Santos de Río de Janeiro, el vallecaucano llegó a cinco dobletes en la temporada, algo que nunca hizo otro extranjero en el Brasileirao antes de él. Ahora va por el récord de Víctor Hugo Aristizábal como máximo anotador colombiano en una temporada del fútbol de Brasil. En 2003, jugando para Cruzeiro, “Aristi” anotó 21 goles, lo que es hasta el momento el mejor registro de un cafetero en el fútbol de los pentacampeones. Por el momento, Viveros lleva 16 anotaciones.

¿Cómo le fue a los otros colombianos?

Hay que recordar que, además de Kevin Viveros, hay otros ocho colombianos en el tercero del Brasileirao. Juan Felipe Aguirre jugó los 90 minutos contra el “Fogao”, aportando con 12 contribuciones defensivas para lograr la victoria. Stiven Mendoza también jugó todo el partido, realizando la banda izquierda como carrilero. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Para iniciar el segundo tiempo ingresaron Juan Camilo Portilla y Kerwin Vargas. Este último lideró el contragolpe que terminó en el segundo gol de Kevin Viveros. El fin de semana pasado contra Bragantino fue al revés: Vargas anotó y Viveros asistió. Lea también: Subastaron el balón de la “mano de Dios” de Maradona, ¿cuánto dieron por él? Bloque de preguntas y respuestas: