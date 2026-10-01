Estas fueron las 10 aerolíneas que más pasajeros movieron en Latinoamérica en 2025

El tráfico aéreo latinoamericano tuvo a LATAM Airlines Group como su principal protagonista durante 2025. El holding movilizó 87,4 millones de pasajeros, cifra récord para la compañía y que representó un crecimiento de 6,6% frente al año anterior.
El resultado estuvo impulsado principalmente por el comportamiento del mercado doméstico brasileño y por el crecimiento de sus rutas internacionales.
La distancia frente al resto de competidores resulta significativa. Avianca, que ocupó el segundo lugar, transportó aproximadamente 37 millones de pasajeros, menos de la mitad de los viajeros movilizados por LATAM.
Le puede interesar: ¿Tiquetes más baratos en Colombia? Proyecto de ley cambiaría las reglas del mercado aéreo