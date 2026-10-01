Estas fueron las 10 aerolíneas que más pasajeros movieron en Latinoamérica en 2025

El tráfico aéreo latinoamericano tuvo a LATAM Airlines Group como su principal protagonista durante 2025. El holding movilizó 87,4 millones de pasajeros, cifra récord para la compañía y que representó un crecimiento de 6,6% frente al año anterior. El resultado estuvo impulsado principalmente por el comportamiento del mercado doméstico brasileño y por el crecimiento de sus rutas internacionales. La distancia frente al resto de competidores resulta significativa. Avianca, que ocupó el segundo lugar, transportó aproximadamente 37 millones de pasajeros, menos de la mitad de los viajeros movilizados por LATAM. Le puede interesar: ¿Tiquetes más baratos en Colombia? Proyecto de ley cambiaría las reglas del mercado aéreo

¿Cuáles fueron las 10 aerolíneas que más transportaron pasajeros en Latinoamérica?

El listado de las 10 aerolíneas que más pasajeros transportaron en Latinoamérica durante 2025 estuvo encabezado por LATAM Airlines Group, con 87,4 millones de viajeros, seguida por Avianca, que movilizó cerca de 37 millones. El tercer lugar fue para GOL, con 34,3 millones de pasajeros, mientras Azul ocupó la cuarta posición con alrededor de 32 millones. En el quinto puesto apareció la mexicana Volaris, con 31 millones de viajeros, seguida por Viva Aerobus, que transportó 30 millones. El séptimo lugar correspondió a Aeroméxico, con 22,4 millones de pasajeros. Más atrás se ubicaron JetSMART, con cerca de 15 millones; Copa Airlines, con 14,85 millones, y Aerolíneas Argentinas, que cerró el listado con 12,78 millones de pasajeros. El ranking refleja además el peso que tienen Brasil y México en el mercado aéreo regional. Brasil logró ubicar a dos de sus aerolíneas entre las cuatro primeras —LATAM y GOL—, mientras que México tuvo tres representantes entre las diez compañías con mayor movimiento de pasajeros: Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico. Lea más: Medellín aporta la mitad de pasajeros a República Dominicana con Arajet: ruta a Punta Cana creció 70% en un año

Un año récord también en ingresos y utilidades

El liderazgo en pasajeros estuvo acompañado por un año financiero particularmente fuerte para LATAM. El grupo cerró 2025 con ingresos operacionales por US$14.495 millones y una utilidad neta de US$1.460 millones, lo que representó un crecimiento de 49,4% frente a 2024. El resultado operacional ajustado alcanzó US$2.355 millones, con un margen operacional ajustado de 16,2%, 3,5 puntos porcentuales por encima del registrado un año atrás. Por su parte, el Ebitdar ajustado llegó a US$4.091 millones, con un margen de 28,2%, un incremento de 4,4 puntos porcentuales frente a 2024. El cuarto trimestre también terminó con cifras positivas. Los ingresos operacionales llegaron a US$3.949 millones, impulsados principalmente por un crecimiento de 20,3% en los ingresos provenientes de pasajeros. En ese mismo trimestre, la utilidad neta atribuible a los accionistas fue de US$484 millones, 78,1% más que en el cuarto trimestre de 2024. “Cerramos el 2025 satisfechos por el avance en la consolidación de Latam. Los resultados reflejan un modelo de negocio fortalecido, sustentado en una propuesta de valor diferenciada, una ejecución operacional consistente y una disciplina financiera que le ha permitido crecer de manera rentable y sostenida”, señaló Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group. La compañía terminó además el año con una posición de liquidez de US$3.725 millones, equivalente al 25,7% de los ingresos de los últimos 12 meses, y un ratio de endeudamiento neto ajustado de 1,5 veces. Conozca también: Wingo batió récord con su Destino Oculto, agotó más de 300 sillas en solo 19 minutos

¿Qué pasa con Colombia?

El crecimiento de la capacidad aérea también ha tenido un efecto sobre la conectividad de Colombia. La aerolínea destacó que la ampliación de su flota y de su oferta de vuelos le permitió conectar a más viajeros con el país y ampliar las alternativas para desplazarse entre destinos nacionales e internacionales. “La red de rutas nos permite acercar a millones de viajeros a todos los rincones del territorio nacional”, señaló la compañía. La estrategia no se limita a conectar las principales ciudades. La operación hacia destinos regionales busca facilitar que los pasajeros que llegan desde otros países puedan continuar sus viajes hacia diferentes zonas del territorio colombiano. Para sectores como turismo, comercio y servicios, esa conectividad tiene una incidencia directa, al facilitar el desplazamiento de visitantes y ampliar las posibilidades de conexión entre mercados. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: