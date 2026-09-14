Medellín aporta la mitad de pasajeros a República Dominicana con Arajet: ruta a Punta Cana creció 70% en un año

Arajet aterrizó por primera vez en Colombia el 15 de septiembre de 2022. Este martes cumple cuatro años y el país sigue siendo su mercado más grande fuera de República Dominicana.
La aerolínea dominicana ya vuela a 30 destinos en 16 países. Ninguno pesa tanto como Colombia, que aporta cerca del 20% de todos sus pasajeros. Y dentro de Colombia, ninguna ciudad pesa tanto como Medellín.
“La ruta de Medellín representa el 49% de todos los pasajeros transportados por Arajet entre Colombia y República Dominicana”, calcula Manuel Luna, director general de Comunicaciones de la aerolíneas, en conversación con EL COLOMBIANO. Y agregó: “Así que es algo sumamente importante”.
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