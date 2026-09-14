Medellín aporta la mitad de pasajeros a República Dominicana con Arajet: ruta a Punta Cana creció 70% en un año

Arajet aterrizó por primera vez en Colombia el 15 de septiembre de 2022. Este martes cumple cuatro años y el país sigue siendo su mercado más grande fuera de República Dominicana. La aerolínea dominicana ya vuela a 30 destinos en 16 países. Ninguno pesa tanto como Colombia, que aporta cerca del 20% de todos sus pasajeros. Y dentro de Colombia, ninguna ciudad pesa tanto como Medellín. “La ruta de Medellín representa el 49% de todos los pasajeros transportados por Arajet entre Colombia y República Dominicana”, calcula Manuel Luna, director general de Comunicaciones de la aerolíneas, en conversación con EL COLOMBIANO. Y agregó: “Así que es algo sumamente importante”. Lea más: Arajet abre nueva ruta directa Punta Cana-Medellín, con 740 asientos y dos frecuencias semanales

El balance de Arajet en Colombia: 250.000 pasajeros y el 30% del mercado

Los números que maneja la aerolínea para 2026 explican por qué Colombia se volvió su prioridad comercial. Por ejemplo, en los primeros seis meses del año voló más de 160.000 pasajeros entre los dos países. Al corte del 30 de agosto la cifra ya superaba los 250.000, sobre una oferta anual cercana al medio millón de sillas. Según Luna, ese volumen le dio a Arajet el 30% de todo el tráfico aéreo entre Colombia y República Dominicana. Cuando empezó a operar apenas movía el 10%. “Lo lindo de esto es que el mercado está creciendo... No son pasajeros que le estamos quitando a las otras aerolíneas. Las otras aerolíneas también están creciendo”. El directivo agrega que desde que Arajet entró al mercado colombiano, el intercambio de pasajeros entre los dos países se duplicó. En los primeros ocho meses de 2026 viajaron 860.000 personas entre ida y vuelta, y este año más de medio millón de turistas colombianos llegarán a la isla. Puede leer: ¿Por qué los colombianos están prefiriendo República Dominicana? Los antioqueños ya representan el 26 % Pero el crecimiento no fue parejo, de acuerdo con Luna, ya que las rutas que abrieron a Punta Cana a finales de 2025 arrancaron desde cero y se dispararon. Bogotá – Punta Cana creció 91%; Medellín – Punta Cana subió +70%; Santo Domingo – Medellín ascendió +26%; y Bogotá – Santo Domingo lo hizo al 17%. “Son rutas que están teniendo mucho éxito”. Hoy Medellín tiene 13 frecuencias semanales repartidas entre Santo Domingo y Punta Cana. Bogotá tiene otras 13. Luna añade al mapa a Cartagena como tercer destino de la aerolínea en el país.

La meta: hasta 400.000 pasajeros al cierre de 2026

La proyección de cierre de año de la aerolínea es superar los datos del 2025. “Esperamos más o menos 350.000 y 400.000 pasajeros volados por Arajet entre Colombia y República Dominicana”, calcula Luna. Con esa cifra la compañía se consolidaría como la segunda aerolínea del trayecto, detrás de Avianca. “A Avianca la respetamos mucho, hace un trabajo extraordinario y viene haciéndolo durante décadas conectando a nuestros dos países. Nosotros venimos a ofrecer ese servicio alternativo”. Entérese aquí: Conozca Punta Cana, un paraíso tropical en el mar Caribe

Quién es el colombiano que viaja a República Dominicana

Más de la mitad de los pasajeros colombianos de Arajet vuela a Punta Cana. Ese fue justamente el motivo para abrir la ruta directa. “Aunque volaban mayoritariamente a Santo Domingo, de Santo Domingo luego se iban a Punta Cana a su hotel”, cuenta Luna. El directivo quedó precisa que el perfil del viajero colombiano hacia la isla se conforma así: 52% se aloja en vivienda privada y 43% en hotel. 75% se hospeda en la provincia de La Altagracia, con una estadía promedio de 6 días. 58% tiene entre 21 y 49 años y 56% son mujeres. Asimismo, el 53% compra un paquete con tiquete aéreo y alojamiento incluido. 42% planifica el viaje con uno a tres meses de anticipación. Y el 80% escoge a República Dominicana por sus playas.

Lo que llama la atención de la operación paisa es el tráfico de regreso. Los dominicanos también están viajando a Medellín. “Hay una cultura bien interesante entre República Dominicana y Medellín”, dice Luna. Y agrega: “Amante a otro tipo de cosas que no necesariamente son la playa, la montaña, gastronomía, intercambios culturales”. Pone el ejemplo del ballet dominicano, que viajó dos veces este año a presentarse en la ciudad, con patrocinio de la aerolínea. “Es otra de las cosas que siempre tratamos de promover, la economía nacional a través de la promoción de la cultura, el deporte y el arte”.

Ocho aviones nuevos, la apuesta de Arajet

Luna estima que Arajet cerrará 2026 con 2,2 millones de pasajeros en toda su red. Ya lleva 1,6 millones volados a lo largo del año. Para sostener ese ritmo la compañía dice que aumentará su flota. Hoy tiene 16 aeronaves, suma la número 17 en noviembre y el próximo año incorpora ocho más para llegar a 25. “Tenemos la flota de aviones más moderna de todo el continente”, afirma Luna. A lo que dice: “Cada vez que ingresamos aviones son aviones nuevos que salen de la fábrica de Boeing en Seattle hacia República Dominicana”. Con esos equipos vienen destinos nuevos. En marzo abre Montevideo, en Uruguay. Según Luna, está pendiente el anuncio de las rutas a Venezuela, a la espera de que se normalice la situación tras el terremoto y de cerrar los permisos, Maiquetía primero, con Valencia y Maracaibo como opciones. Siga leyendo: Turismo en Colombia ya genera más divisas que el carbón y el café, pero el número de visitantes extranjeros cayó 4%

Antes de hablar de cifras, Luna hizo el recuento de lo que hizo la compañía tras el sismo que golpeó al país. Arajet ofreció cambios gratuitos de tiquete a todos los pasajeros afectados en sus rutas desde Bogotá y Medellín. También abrió cupos sin costo para personas que llevaban ayuda humanitaria o iban a hacer labores de asistencia.

El dólar no le pega, el combustible sí a Arajet

Dos variables externas marcaron este año para la industria aérea. Arajet las sintió de forma muy distinta. Por un lado, la volatilidad del dólar pasó de largo. “La mayoría de las ventas de Arajet son en dólares”, explica Luna. La compañía vende en República Dominicana, donde la moneda ha tenido estabilidad, y su segundo mercado es Estados Unidos. “En Colombia tampoco nos ha afectado el tema del dólar”. Pero el combustible cuenta otra historia, ya que los precios subieron por los conflictos en Medio Oriente y la aerolínea decidió no trasladar el golpe completo al tiquete. “Hemos absorbido el impacto en gran medida del aumento de los combustibles sin traspasarlo a los pasajeros, porque el pasajero tiene un límite de cuánto puede absorber y ese límite es bien finito”, dice el directivo. El argumento, según Luna, es de negocio, debido a que los aeropuertos siguen cobrando lo mismo y los países mantienen sus tasas, pero subir la tarifa frena la venta. “Si no, dejamos de vender tiquetes aéreos y eso nos pasa a todos”. El colchón de Arajet está en la edad de sus aviones. “Somos hoy en día la aerolínea más eficiente en materia de combustible por kilómetro volado. Gastamos menos combustible por kilómetro y contaminamos menos el medio ambiente por kilómetro”, sostiene Luna.