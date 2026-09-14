El tercer delito que la Fiscalía le imputó a Laura Sarabia: ¿qué es el peculado por uso?

El panorama judicial para la excanciller Laura Sarabia sigue enredado. En medio de la imputación de cargos que le hace la Fiscalía General de la Nación por el caso que involucró a su exniñera, Marelbys Meza, se conoció que los cargos en su contra no serán dos, sino tres. Quien ocupara varios cargos en el Gobierno Petro enfranta un proceso por, supuestamente, haber ordenado practicarle una prueba de polígrafo a la empleada doméstica.
En ese sentido, además de los delitos de constreñimiento ilegal y abuso de función pública, el ente acusador también le imputó el de peculado por uso. Este último consiste en los casos en que un servidor público usa —o permite que otros usen— de manera indebida bienes del Estado o de particulares que están bajo su administración.
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Al respecto, la Fiscalía advirtió en la audiencia de imputación de cargos que Sarabia habría hecho que se utilizaran bienes y equipos del Estado para realizar el procedimiento, pese a que esos recursos tenían unas funciones específicas y no podían ser utilizados para atender asuntos particulares.