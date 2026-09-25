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¡Confirmado! Esta es la lesión que sufrió Juan Fernando Quintero; DIM espera su evolución

Quintero disputó 41 minutos en el compromiso, en el que había mostrado un buen desempeño antes de abandonar el terreno de juego.

  • El DIM confirmó la lesión muscular que sufrió Juan Fernando Quintero en el último partido y aún no establece cuánto tiempo estará fuera. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    El DIM confirmó la lesión muscular que sufrió Juan Fernando Quintero en el último partido y aún no establece cuánto tiempo estará fuera. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 53 minutos
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Deportivo Independiente Medellín entregó este viernes el diagnóstico sobre la molestia que obligó al volante Juan Fernando Quintero a abandonar el partido ante Jaguares, el pasado martes, por la fecha 11 de la Liga Betplay 2-2026.

El equipo rojo informó que, luego de los estudios complementarios realizados al futbolista, se confirmó una lesión muscular del recto femoral izquierdo. Por ahora, el club no estableció un tiempo determinado de incapacidad y señaló que su regreso dependerá de la evolución clínica.

Quintero disputó 41 minutos en el compromiso, en el que había mostrado un buen desempeño antes de abandonar el terreno de juego. El mediocampista sintió una molestia en el muslo de la pierna izquierda y solicitó el cambio.

Una vez instalado en el banco de suplentes del estadio Atanasio Girardot, el jugador fue observado con una bolsa de hielo en la zona afectada, una imagen que aumentó la preocupación alrededor de su estado físico.

La situación también había generado inquietud en el técnico del Medellín, Amaranto Perea, quien después del compromiso había evitado anticipar un diagnóstico, aunque reconoció que existía la posibilidad de que el futbolista no estuviera disponible para el siguiente encuentro.

“Esperemos que solo sea el susto. Es posible que no lo tengamos para el próximo partido”, manifestó el entrenador.

Lea: “Estamos preocupados”: Amaranto Perea habló después de la tercera lesión de Juanfer Quintero en 2026, ¿cuándo volverá?

Finalmente, los exámenes médicos determinaron la lesión muscular de Quintero. El DIM, sin embargo, no precisó cuántos días estará fuera de las canchas, por lo que será necesario esperar su evolución para establecer una fecha aproximada de regreso.

Por lo pronto, el volante no estará disponible para los próximos dos compromisos del conjunto antioqueño, que triunfó 2-1 ante Jaguares. El primero será este sábado frente a Junior, a las 8:20 p. m., en el Atanasio Girardot.

Después, el Medellín recibirá a Millonarios el martes, a las 8:05 p. m., también por el campeonato colombiano. Quintero tampoco podrá actuar en ese encuentro mientras avanza en su proceso de recuperación.

Esta es la tercera lesión que presenta Juan Fernando Quintero en 2026, de acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, y las tres han sido de carácter muscular.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué lesión tiene Juan Fernando Quintero y en qué parte de la pierna está?
Juan Fernando Quintero presenta una lesión muscular en el recto femoral izquierdo, según el reporte médico entregado por el DIM.
¿Cómo se lesionó Juan Fernando Quintero en el partido del DIM?
Quintero sintió una molestia en el muslo de la pierna izquierda durante el partido de la fecha 11 y pidió el cambio después de disputar 41 minutos.
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