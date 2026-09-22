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Gobierno pierde pulso en el Senado: rechazaron sus objeciones a la “Ley de Mérito” con 78 votos

El Senado aprobó el informe que niega las objeciones presidenciales al proyecto de ley que busca evitar la reducción de los requisitos mínimos para acceder a cargos de nivel directivo.

  • Senado rechazó las objeciones del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre la “Ley de Mérito”. FOTO: Colprensa
    Senado rechazó las objeciones del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre la “Ley de Mérito”. FOTO: Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 1 hora
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El gobierno de Abelardo De La Espriella perdió un nuevo pulso frente al Congreso por la denominada “Ley de Mérito’”, un proyecto que busca impedir la reducción de los requisitos mínimos para acceder a determinados cargos directivos en el sector público y en empresas con participación estatal.

La iniciativa ya había sido aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, por lo que estaba pendiente de la sanción presidencial para convertirse en ley. Sin embargo, el Gobierno decidió objetar el proyecto por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia y lo devolvió sin la sanción presidencial.

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Entre sus reparos, señaló que la iniciativa “irrumpía en facultades exclusivas” del Ejecutivo en materia de organización de los empleos públicos y sostuvo que mantener determinados requisitos podría dificultar el acceso a cargos públicos para jóvenes profesionales, personas de regiones apartadas y mujeres calificadas.

Las objeciones fueron nuevamente estudiadas por una comisión accidental integrada por senadores y representantes, entre ellos Hernán Cadavid, autor de la iniciativa. Este 22 de septiembre, el Senado aprobó el informe de la comisión que rechazaba la mayoría de las objeciones del Gobierno, con 78 votos a favor y 4 en contra.

“Gracias al Senado de la República, que acaba de aprobar nuestro informe, que rechaza las objeciones del Gobierno nacional a nuestra ‘Ley de Mérito’. Lo hemos demostrado con argumentos, con paciencia y explicando por qué es importante este tipo de normas en Colombia para que en la administración pública siempre estén los mejores”, expresó Cadavid.

Lo que falta ahora es que el proyecto pase a la Cámara de Representantes, donde deberán estudiarse las objeciones presentadas por el Gobierno.

“Vamos a continuar el proceso, pero hoy se ha dado un gran paso, por lo que agradezco este respaldo de casi 80 votos al interior de la plenaria del Senado, que también da un mensaje político privilegiando el mérito antes que cualquier cosa en la función pública”, añadió Cadavid.

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Ahora bien, si la Cámara también rechaza las objeciones por inconstitucionalidad y el Congreso insiste en mantener la iniciativa, la Corte Constitucional será quien tenga la última palabra sobre los reparos constitucionales planteados por el Ejecutivo.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la “Ley de Mérito” y qué busca cambiar en Colombia?
La “Ley de Mérito” es un proyecto que busca impedir que se reduzcan los requisitos mínimos para acceder a determinados cargos directivos en el sector público y en empresas con participación estatal.
¿Por qué el Gobierno de Abelardo De La Espriella objetó la Ley de Mérito?
El Gobierno objetó el proyecto por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia. Entre sus argumentos, sostuvo que la iniciativa intervenía en facultades exclusivas del Ejecutivo sobre la organización de los empleos públicos.
¿Qué decidió el Senado sobre las objeciones del Gobierno a la Ley de Mérito?
El Senado rechazó la mayoría de las objeciones presentadas por el Gobierno al aprobar el informe de la comisión accidental encargada de estudiarlas, con 78 votos a favor y 4 en contra.
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