Cámara aprueba la Ley Macondo: así busca Sucre convertirse en patrimonio cultural y literario por su vínculo con Gabo

En el Caribe colombiano, donde los ríos y las ciénagas marcan el ritmo de la vida cotidiana, se encuentra Sucre-Sucre, un municipio de La Mojana que guarda una relación particular con la obra de Gabriel García Márquez. Allí, el escritor vivió aproximadamente entre los 12 y los 21 años, una etapa que dejó huellas en algunas de las historias que posteriormente formarían parte de su universo literario.
Ese vínculo es el que busca reconocer el proyecto de Ley Macondo, aprobado en segundo debate por la plenaria de la Cámara de Representantes con 125 votos a favor. La iniciativa, de autoría de la representante Milene Jarava Díaz y la senadora Karina Espinosa, pretende declarar a Sucre-Sucre como Patrimonio Cultural y Literario de la Nación.
“Macondo también tiene raíces en Sucre. Este proyecto nace del amor por nuestra tierra, nuestra cultura y la memoria de quienes han contado nuestra historia”, afirmó Jarava tras la aprobación.