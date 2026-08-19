Dimayor no modificará el formato de la Liga Betplay; la Copa Betplay sí tuvo cambios

El formato de la Liga Betplay no se modificará a pesar de las propuestas para reajustar el calendario, esto debido al terremoto de 7,4 en la escala de Richter que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto y que deja más de 300 víctimas mortales hasta el momento.

Por respeto y solidaridad, el fútbol profesional colombiano (FPC) se detuvo durante la última semana; sin embargo, como manifestó Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor en Blu Radio, “el fútbol es el trabajo de los jugadores, pero también es el sustento de los venteros y todas las personas que viven alrededor de los días de partido”.

Ante esta problemática a solucionar, la Dimayor llamó a una asamblea extraordinaria para este miércoles 19 de agosto, la cual se llevó a cabo de forma virtual para acordar cómo se finalizará el campeonato colombiano, teniendo en cuenta que varios partidos se aplazaron antes del temblor por distintas razones.

Según versiones periodísticas, en esta asamblea se tomaron en cuenta dos opciones para la culminación de la Liga Betplay 2026-2. La primera era cambiar la fase decisiva del campeonato de cuadrangulares a playoffs o “mata a mata”, tal cual fue el semestre pasado, aunque en esa ocasión, el recorte del tiempo de competición fue necesario por el Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026.

Como afirmó Zuluaga, el torneo debe finalizar a más tardar el 22 de diciembre y no se puede alargar hasta 2027, principalmente porque el canal que tiene los derechos de televisión, Win Sports, finaliza su contrato el 31 de diciembre de este año.

A pesar de todo esto, 17 clubes de los 20 que conforman la primera división del fútbol colombiano habrían votado en contra de los playoffs y apoyaron la idea de mantener los cuadrangulares, lo que asegura más partidos y un sistema más largo de torneo. Solo tres equipos se opusieron a esta idea, pero poco pudieron hacer contra la mayoría.