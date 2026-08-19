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Dimayor no modificará el formato de la Liga Betplay; la Copa Betplay sí tuvo cambios

En asamblea extraordinaria, los clubes miembros de Dimayor se reunieron de forma virtual este 19 de agosto.

  • La Dimayor confirmó que habrá cambios en la Copa BetPlay. FOTO: X Liga BetPlay
    La Dimayor confirmó que habrá cambios en la Copa BetPlay. FOTO: X Liga BetPlay
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 23 minutos
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El formato de la Liga Betplay no se modificará a pesar de las propuestas para reajustar el calendario, esto debido al terremoto de 7,4 en la escala de Richter que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto y que deja más de 300 víctimas mortales hasta el momento.

Por respeto y solidaridad, el fútbol profesional colombiano (FPC) se detuvo durante la última semana; sin embargo, como manifestó Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor en Blu Radio, “el fútbol es el trabajo de los jugadores, pero también es el sustento de los venteros y todas las personas que viven alrededor de los días de partido”.

Ante esta problemática a solucionar, la Dimayor llamó a una asamblea extraordinaria para este miércoles 19 de agosto, la cual se llevó a cabo de forma virtual para acordar cómo se finalizará el campeonato colombiano, teniendo en cuenta que varios partidos se aplazaron antes del temblor por distintas razones.

Según versiones periodísticas, en esta asamblea se tomaron en cuenta dos opciones para la culminación de la Liga Betplay 2026-2. La primera era cambiar la fase decisiva del campeonato de cuadrangulares a playoffs o “mata a mata”, tal cual fue el semestre pasado, aunque en esa ocasión, el recorte del tiempo de competición fue necesario por el Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026.

Como afirmó Zuluaga, el torneo debe finalizar a más tardar el 22 de diciembre y no se puede alargar hasta 2027, principalmente porque el canal que tiene los derechos de televisión, Win Sports, finaliza su contrato el 31 de diciembre de este año.

A pesar de todo esto, 17 clubes de los 20 que conforman la primera división del fútbol colombiano habrían votado en contra de los playoffs y apoyaron la idea de mantener los cuadrangulares, lo que asegura más partidos y un sistema más largo de torneo. Solo tres equipos se opusieron a esta idea, pero poco pudieron hacer contra la mayoría.

Se puede confirmar que el fútbol colombiano no tendrá modificaciones, al menos en la liga y el torneo (segunda división). Aprovechando la poca participación de equipos colombianos en torneo internacional, con solo dos clubes entre Libertadores y Sudamericana, se apretaría el calendario para cada escuadra del FPC, jugando un partido liguero cada tres días.

Los octavos de la Copa Betplay serán a partido único

Justamente la semana en que ocurrió el sismo, la Copa Betplay iniciaría la fase de octavos de final. Para escatimar esfuerzos, se busca cambiar el formato del torneo que une a los equipos de primera y segunda división. Por eso, se oficializó que los octavos de final de la Copa Betplay 2026 se jugarán a partido único en el estadio del equipo que finalizaba como local en la llave original.

Se espera que en los cuartos de final se haga lo mismo. Mientras tanto, las semifinales y la final sí se jugarían a ida y vuelta. Algunos incluso impulsaron la idea de la cancelación o aplazarla hasta 2027, tal como pasó con la edición de 2020 que culminó en enero de 2021, esto por la pandemia del covid-19.

Lea también: Video | Dairon Asprilla marcó el mejor gol de la Sudamericana, pero no le alcanzó para avanzar con Bolívar

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Se cambiará el formato de la Liga BetPlay 2026-2 por el terremoto en Colombia?
No. Los clubes decidieron mantener el formato actual de la Liga BetPlay 2026-2, incluidos los cuadrangulares semifinales, pese a los partidos aplazados y al recorte del calendario disponible.
¿Cuándo debe terminar la Liga BetPlay 2026-2?
La Liga BetPlay debe finalizar, como máximo, el 22 de diciembre de 2026. Según la información de la noticia, el torneo no puede extenderse hasta 2027 debido, principalmente, al vencimiento del contrato de televisión de Win Sports el 31 de diciembre.
¿Qué cambios tendrá la Copa BetPlay 2026?
La Copa BetPlay sí podría modificar su formato para reducir la cantidad de partidos. La propuesta contempla disputar octavos y cuartos de final a partido único, mientras que las semifinales y la final continuarían a ida y vuelta.
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