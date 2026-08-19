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Icfes reprogramó las pruebas Saber Pro debido a emergencia causada por terremoto; ojo a las nuevas fechas

Las pruebas son un requisito para quienes están próximos a obtener sus títulos de educación superior. Inicialmente, se iban a desarrollar en el mes de septiembre.

  • Las pruebas Saber Pro y TyT se iban a llevar a cabo inicialmente en el mes de septiembre. Foto: Icfes
    Las pruebas Saber Pro y TyT se iban a llevar a cabo inicialmente en el mes de septiembre. Foto: Icfes
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El terremoto de magnitud 7,4 que ha devastado al occidente del país ha desatado una crisis humanitaria que ha obligado a reprogramar algunos eventos como la presentación de las pruebas Saber Pro y TyT. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) ya anunció las nuevas fechas.

A través de un comunicado, la entidad adscrita al Ministerio de Educación confirmó que las pruebas que estaban programadas para el 6 de septiembre se llevarán a cabo el domingo 18 de octubre de 2026.

La decisión se tomó teniendo en cuenta la situación que vive el país, pues el Icfes aclaró que, ante lo ocurrido, hay dificultades que permiten el óptimo desarrollo de las pruebas.

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“La aplicación requiere el cumplimiento de una serie de criterios habilitantes, entre ellos, el aseguramiento de la infraestructura física de cada uno de los sitios. Como es de conocimiento público, el terremoto afectó a varias instituciones ubicadas en las zonas de influencia del evento, algunas de las cuales estaban previstas como sitios para la aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT”, puntualizó la entidad a través de un comunicado.

Con este cambio en el calendario, se busca que todas las personas inscritas para presentar las pruebas cuenten con las mismas garantías y los sitios de aplicación tengan las condiciones adecuadas.

Igualmente, también se movieron fechas como la publicación de citación al examen, que será el viernes, 2 de octubre. El mismo 18 de ese mes, nueva fecha de presentación, se dará un documento físico como evidencia de asistencia el cual podrá ser utilizado ante las instituciones de educación superior como constancia de aplicación para poder graduarse, si cumple con los demás requisitos académicos.

Los certificados digitales de asistencia se podrán consultar desde el lunes 9 de noviembre y los resultados individuales podrán descargarse desde el viernes 19 de febrero de 2027 en el sitio web www.icfes.gov.co .

Para la presentación de estas pruebas hay 180.929 personas inscritas que estarán distribuidas en 341 sitios de aplicación en todo el territorio nacional.

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Preguntas y respuestas

¿Cuándo se realizarán las pruebas Saber Pro y Saber TyT que estaban programadas para el 6 de septiembre de 2026?
Las pruebas Saber Pro y Saber TyT previstas para el domingo 6 de septiembre se realizarán el domingo 18 de octubre de 2026, según el nuevo calendario anunciado por el Icfes.
¿La nueva fecha de las pruebas Saber Pro y TyT afecta el proceso de grado universitario?
El Icfes entregará el 18 de octubre un documento físico como constancia de asistencia, que podrá presentarse ante las instituciones de educación superior para acreditar la aplicación y continuar el proceso de grado, si se cumplen los demás requisitos.
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