Icfes reprogramó las pruebas Saber Pro debido a emergencia causada por terremoto; ojo a las nuevas fechas

El terremoto de magnitud 7,4 que ha devastado al occidente del país ha desatado una crisis humanitaria que ha obligado a reprogramar algunos eventos como la presentación de las pruebas Saber Pro y TyT. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) ya anunció las nuevas fechas.

A través de un comunicado, la entidad adscrita al Ministerio de Educación confirmó que las pruebas que estaban programadas para el 6 de septiembre se llevarán a cabo el domingo 18 de octubre de 2026.

La decisión se tomó teniendo en cuenta la situación que vive el país, pues el Icfes aclaró que, ante lo ocurrido, hay dificultades que permiten el óptimo desarrollo de las pruebas.

Lea también: Exhabitante de calle logró el mejor puntaje del Icfes en Bogotá

“La aplicación requiere el cumplimiento de una serie de criterios habilitantes, entre ellos, el aseguramiento de la infraestructura física de cada uno de los sitios. Como es de conocimiento público, el terremoto afectó a varias instituciones ubicadas en las zonas de influencia del evento, algunas de las cuales estaban previstas como sitios para la aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT”, puntualizó la entidad a través de un comunicado.