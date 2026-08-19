Casi 270.000 empresas y 1,4 millones de empleos quedaron expuestos al impacto económico del terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto no solo dejó graves daños en viviendas e infraestructura. También puso bajo presión a un tejido empresarial compuesto por 269.786 empresas, responsables de 1.396.020 empleos formales, de acuerdo con un diagnóstico elaborado por la Red de Cámaras de Comercio de Colombia.
La información, construida con datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES) y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), busca servir como línea base para que el Gobierno y las autoridades territoriales prioricen las acciones de recuperación económica en los departamentos con mayor afectación: Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
En total, los territorios priorizados abarcan 127 municipios, atendidos por 15 Cámaras de Comercio, con una población cercana a 7,97 millones de habitantes.
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