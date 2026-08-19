Economía de Antioquia crecería 2,8% en 2026 y superaría el promedio nacional

Antioquia mantiene una perspectiva favorable para 2026, pese a un escenario nacional marcado por desafíos como las tasas de interés, la tasa de cambio, la inflación y el manejo de la deuda pública. La Cámara de Comercio de Medellín proyecta un crecimiento de 2,8% este año, por encima del 2,5% previsto para Colombia. Sin embargo, los analistas consideran que la estimación sigue todavía por debajo del potencial regional, estimado entre 3% y 3,5%. Lina María Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, destacó la capacidad del tejido empresarial para mantenerse activo pese a las dificultades del entorno. Le puede gustar: Proponen reducir hasta 100% el impuesto predial a afectados por el terremoto Prueba de ello es que el gremio empresarial mostró señales de resiliencia para el primer semestre (enero-junio), ya que en ese lapso se crearon 16.366 empresas, un aumento de 0,7% frente al mismo periodo de 2025. “Los empresarios antioqueños lograron mantenerse vigentes”, celebró Vélez.

¿Qué sectores están impulsando a Antioquia?

El balance da cuenta de que uno de los principales motores de la economía regional son las exportaciones. Las ventas externas de Antioquia aumentaron 47,8% en valor a junio de 2026, impulsadas principalmente por el oro, el cobre y el banano. Incluso sin contabilizar el oro, las exportaciones crecieron 14,2%. El cobre y sus concentrados tuvieron un incremento de 991,8% en valor, mientras las ventas externas de vehículos aumentaron 88%; las de aparatos electromecánicos, 82,5%; medicamentos, 26%, y extractos de café y té, 41,1%. El turismo también mantiene un peso importante. Antioquia recibió el 26% de los turistas extranjeros no residentes que llegaron a Colombia hasta junio de 2026.

Vélez resaltó el comportamiento de sectores como el oro, los minerales, el banano, las flores y la construcción, que han logrado mantenerse e incluso crecer pese a las dificultades económicas.

Empleo e inversión extranjera

La inversión extranjera es otro de los factores que respaldan las perspectivas económicas del departamento. La inversión gestionada por la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI) alcanzó US$408,5 millones a julio de 2026, cifra que ya supera el total registrado el año pasado. Freddy Pulgarín, vicepresidente de Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Cámara, destacó el comportamiento de estos indicadores y señaló que la inversión extranjera está alcanzando niveles históricos en la ciudad y la región. De hecho, esa inyección de capital permitió la generación de más de 3.000 empleos para la economía paisa. Los principales sectores que están recibiendo estos capitales son tecnología, ciencias de la vida, agronegocios y comercio. No es por nada que el mercado laboral también refleja parte de la fortaleza de la economía regional. Durante el segundo trimestre, Medellín y su área metropolitana registraron una tasa de desempleo de 7,1%: se trata de la más baja entre las principales ciudades del país. Lea también: América Latina sigue atrapada en la informalidad: solo 46% tiene empleo formal, según el BID Sin embargo, no todo es color de rosa, detrás de este resultado existe una preocupación por el ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo. Vélez señaló que las empresas hicieron esfuerzos importantes para conservar el empleo, puesto que la contratación pudo ser mejor si no fuera por algunos factores que enfrentaron los empresarios este año, como el incremento del salario mínimo del 23%. Pulgarín entregó un dato que evidencia esta situación: “por cada empleo que se perdió en Antioquia, la empresas dejaron de contratar 9 empleos más”. El dato, según explicó, está relacionado con un estudio de la Mesa de Empleo sobre el impacto del incremento del salario mínimo. A pesar de la menor contratación, el aumento de la ocupación permitió compensar las pérdidas y llevó a que Antioquia terminara con 102.000 ocupados adicionales en el primer semestre.

¿Qué retos enfrenta Antioquia para mantener el crecimiento?

El vicepresidente de identificó varios factores que pueden condicionar el desempeño económico del departamento durante los próximos meses. “Hay tres retos principales: las tasas de interés, la tasa de cambio y la inflación en Medellín”, explicó el vicepresidente de Competitividad y Desarrollo Empresarial. La inflación de Medellín se encuentra por encima del promedio nacional, mientras que el comportamiento de la deuda pública también genera preocupación por sus posibles efectos sobre los costos financieros y las finanzas territoriales. La construcción es otro de los sectores que enfrenta dificultades. Las ventas de vivienda, especialmente de interés social, continúan deteriorándose debido a los altos costos y las tasas de interés. No obstante, el área licenciada para construcción comenzó a mostrar señales de recuperación desde mayo. Lea igual: Pintuco invertirá $40.000 millones para ampliar su producción en la planta de Rionegro Hay que resaltar que la inversión pública también ha sido clave para mantener la actividad económica. La presidenta de la Cámara dijo que las administraciones locales y departamentales proyectan inversiones superiores a $17 billones durante el cuatrienio. Agregó que la infraestructura ha sido clave en proyectos destacados como el Túnel del Toyo y el Metro de la 80, obras que han permitido mantener activa parte de la economía regional. A esto se suman los avances en puertos, aeropuertos y el ferrocarril, además de anuncios como el traslado de la sede principal de ProColombia a Antioquia y la instalación de una sede alterna de la Presidencia en Medellín. El Aeropuerto Internacional José María Córdova también aparece entre los temas estratégicos. Frente a esto, Vélez mencionó que no es un secreto que esa terminal aérea ya llegó a un punto de colapso en que es necesario tomar decisiones sobre su expansión y avanzar en un nuevo plan maestro.

La resiliencia empresarial ha sido clave

Según el estudio, el desempeño de Antioquia está sustentado en una combinación de factores: creación de empresas, exportaciones, inversión extranjera, empleo, infraestructura y crecimiento de sectores de alto valor agregado. Pero detrás de estos indicadores aparece un elemento transversal: la capacidad de las empresas para adaptarse a un entorno nacional con mayores costos, cambios regulatorios y condiciones financieras exigentes. Para Vélez, esa fortaleza está en el tejido empresarial de la región, compuesto por compañías de diferentes tamaños y sectores, comerciantes, instituciones y personas naturales. “Los empresarios antioqueños lograron mantenerse vigentes”, reiteró la presidenta de la Cámara de Comercio, al destacar la capacidad de las empresas para enfrentar el escenario actual. Pulgarín, por su parte, resaltó que la región tiene oportunidades importantes en inversión extranjera, exportaciones, servicios y tecnología, aunque advirtió que las condiciones macroeconómicas seguirán siendo determinantes. Con este escenario, Antioquia espera cerrar 2026 con un crecimiento de 2,8%, por encima de la proyección nacional. El resultado dependerá, entre otros factores, de que continúe la recuperación del consumo y de que sectores como la industria y la construcción logren mejorar su desempeño durante el segundo semestre. Entérese: Casi 270.000 empresas y 1,4 millones de empleos quedaron expuestos al impacto económico del terremoto

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