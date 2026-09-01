¡Prográmese! Así se jugará la Liga BetPlay: esta es la programación de los duelos aplazados y novena fecha

A falta de la disputa de tres partidos, Pasto-Pereira y Tolima- Cúcuta, este lunes y el compromiso entre Fortaleza y Once Caldas este martes, se complementará la octava fecha de la Liga BetPlay que tiene al América como líder, con 17 puntos.

Las victorias de Nacional como visitante 1-5 ante Alianza, del DIM 2-1 en casa contra Llaneros y el empate de Águilas 2-2 en el Cincuentenario, le permitieron a los clubes antioqueños mantenerse entre los ocho primeros de la tabla de posiciones, en la que Verdes y Rojos tienen 12 puntos y ocupan, parcialmente, las casillas 2 y 3 de la tabla, mientras que Águilas con 9 unidades es octavo.

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América, que empató como visitante 2-2 con Jaguares, es el líder de la tabla de posiciones con 17 puntos, y es, junto a Llaneros, los únicos equipos que han disputado 7 de las 8 fechas que han transcurrido en el torneo; mientras que Nacional y DIM tienen pendientes tres partidos aplazados, cada uno.

Millonarios y Llaneros, con 11 puntos, ocupan las casillas 4° y 5°, mientras que con 10 unidades están Deportes Tolima y Bucaramanga, en las posiciones 6° y 7°, respectivamente.

Este jueves, el DIM, que es dirigido por Luis Amaranto Perea, visitará al Deportivo Pereira a las 8:00 de la noche por el duelo aplazado de la séptima fecha de la Liga, mientras que los duelos del fin de semana, tanto de Nacional como del DIM, quedaron reprogramados para el miércoles 7 de octubre.

El único equipo de la región que juega el fin de semana es Águilas Doradas, que el domingo visitará a Internacional de Bogotá, a las 2:00 de la tarde.

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