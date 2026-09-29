¿Qué pasará con Lindsay Clancy, acusada del asesinato de sus tres hijos? Su defensa busca la absolución tras juicio nulo

El abogado de Lindsay Clancy, una madre estadounidense acusada de asesinar a sus tres hijos, pidió el martes a un juez que su clienta sea absuelta, después de que el jurado no alcanzara un veredicto en el caso.
Clancy, de 36 años, no negó durante el juicio haber estrangulado a Cora, de cinco años, Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, pero sostuvo que sufría psicosis posparto, lo que, según su defensa, la eximiría de responsabilidad penal.
“¿Dónde están las pruebas de que ella hizo esto?”, se preguntó Kevin Reddington, abogado de Clancy, ante un tribunal de Massachusetts durante una audiencia para determinar si habrá nuevo juicio.
Reddington puso en duda las propias declaraciones de Clancy de que mató a sus hijos, lo que sería un cambio importante respecto a su línea de defensa basada en la salud mental.