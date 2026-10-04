¿Por qué Nacional y DIM no pueden jugar en el Atanasio Girardot esta semana?

Los equipos antioqueños Independiente Medellín y Atlético Nacional, que esta semana se miden a Santa Fe y Tolima, respectivamente, no podrán jugar en el estadio Atanasio Girardot, pues nuevamente el escenario está ocupado para otro tipo de espectáculo.

En esta ocasión se trata del Electric Daisy Carnival (EDC), uno de los festivales de música electrónica más icónicos a nivel mundial, que por primera vez se hará en Colombia.

Eduardo Silva Meluk, director del Inder, confirmó que para el montaje de este evento se ha dispuesto de escenarios como el coliseo Iván de Bedout, el Diamante de Béisbol, el estadio de Atletismo Alfonso Galvis, la Cancha Marte 1 y el estadio Atanasio Giradot.

El Festival se realizará este sábado 10 y domingo 11 de octubre, pero el Atanasio y los otros escenarios deportivos fueron reservados para el evento desde la semana anterior y por ello, ninguno de esos espacios puedo ser usado para el deporte el fin de semana y estará clausurado hasta que se desarrolle el evento y el desmonte del mismo.

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Frente a este tema, tanto Independiente Medellín dirigido por Luis Amaranto Perea, como el Atlético Nacional de Lucas González, tuvieron que buscar escenario alterno y por ello, este lunes y el jueves, respectivamente, ambos clubes jugarán por la Liga BetPlay ante Santa Fe y Tolima así: el Poderoso lo hará por el juego de la fecha 13 de la Liga, a las 7:00 de la noche, en el Metropolitano de Ditaires, mientras que el Verde lo hará el jueves, a las 6:05 de la tarde –duelo aplazado de la novena fecha–, ante el cuadro de Ibagué.

Hay que recordar que Nacional con 22 puntos está en la tercera casilla de la tabla de posiciones que lidera el América con 24 puntos, igualado con el Deportivo Cali; mientras que el DIM es sexto con 20 unidades.

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El cuarto lugar de la tabla de posiciones es para Millonarios con 21 puntos, pero podría perder esa posición, ya que Bucaramanga se mide a Junior, este domingo, y si gana podría llegar a 23 puntos, el duelo se desarrolla en el estadio Americo Montanini.

El quinto lugar es para el Bucaramana, mientras que el Poderoso lo sigue con 20 unidades. La séptima y octava casilla son para Santa Fe y Tolima, ambos con 19 puntos.

Hay que recordar que tanto DIM como Nacional siguen con partidos aplazados, por ello aparecen con 11 y 10 juegos disputados, aunque el torneo avanza en la fecha 13.

El duelo que cierra la jornada 13 será el que disputen Millonarios y Once Caldas, programado para el próximo 13 de octubre, en el estadio El Campín, que tampoco se pudo disputar este fin de semana, por un concierto, el de BTS, el grupo coreano que tuvo dos presentaciones en Colombia en la capital de la República.

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